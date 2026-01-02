Marvel'ın Wonder Man dizisinden yeni fragman yayınlandı

Wonder Man, 27 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak
Wonder Man dizisinin başrolünde, Aquaman ve Watchmen dizisi gibi yapımlarla çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. Abdul-Mateen II, Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona eşlik eden Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor.
Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. İnsanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştıracak.