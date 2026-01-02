Marvel'ın Wonder Man dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden TV tarafında biraz hız kesmiş olsa da yeni yıla yeni bir diziyle girmeye hazırlanyıor. Disney+'ta ekrana gelecek yeni Marvel dizisi Wonder Man, bu ayın sonunda izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, bugün diziden yeni bir fragman paylaştı.

Wonder Man, 27 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

Wonder Man dizisinin başrolünde, Aquaman ve Watchmen dizisi gibi yapımlarla çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. Abdul-Mateen II, Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona eşlik eden Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor.

Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. İnsanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştıracak.

