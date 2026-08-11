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    Marvel's Spider-Man 2'ye birinci şahıs modu geldi

    Spider-Man Brand New Day filminin sinemalarda vizyona girmesiyle, Insomniac'ın Spider-Man oyunları Steam'de zirve yaptı. Marvel's Spider-Man 2 için de harika bir gelişme var; Birinci şahıs modu geldi.

    spider man 2 birinci şahıs modu Tam Boyutta Gör
    Spider-Man: Brand New Day filminin yayınlanması, birçok hayranın Insomniac'ın Spider-Man oyunlarını tekrar oynamasına neden oldu ve filmin gösterime girmesinden bu yana Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle Marvel's Spider-Man 2 oyununu oynayanlar için güzel haber; Artık birinci şahıs kamera açısından oynayabileceksiniz.

    Spider-Man 2 için First Person Camera modu, Nexus Mods'ta yayınlandı. Mod, oyunu Miles veya Peter’ın gözünden daha sürükleyici bir şekilde oynamanıza imkan veriyor.

    Yalnızca New York gökdelenleri arasında sallanırken değil, dövüşler de birinci şahıs bakış açısıyla gerçekleşiyor.

    Modu yükledikten sonra ayarlar menüsünden birinci şahıs kamerayı etkinleştirmek gerekiyor. Kameranın Spider-Man'in kafa hareketlerini takip etmesini engelleme, dönme ve eğilme efektlerini devre dışı bırakma, kamera hareketini yumuşatma gibi çeşitli ayarlamalar sunuluyor.

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