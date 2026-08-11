Marvel's Spider-Man 2'ye birinci şahıs modu geldi

Spider-Man 2 için First Person Camera modu, Nexus Mods'ta yayınlandı. Mod, oyunu Miles veya Peter’ın gözünden daha sürükleyici bir şekilde oynamanıza imkan veriyor.
Yalnızca New York gökdelenleri arasında sallanırken değil, dövüşler de birinci şahıs bakış açısıyla gerçekleşiyor.
Modu yükledikten sonra ayarlar menüsünden birinci şahıs kamerayı etkinleştirmek gerekiyor. Kameranın Spider-Man'in kafa hareketlerini takip etmesini engelleme, dönme ve eğilme efektlerini devre dışı bırakma, kamera hareketini yumuşatma gibi çeşitli ayarlamalar sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: