Marvel’s Wolverine çıkış tarihi ortaya çıktı: Erkene mi çekiliyor?

Tam Boyutta Gör Playstation 5'e çıkması beklenen Marvel’s Wolverine için sürpriz bir gelişme paylaşıldı. PlayStation Store Latin Amerika'da ortaya çıkan bir listede, oyunun çıkış tarihine dair yeni detaylar keşfedildi. Insomniac Games tarafından geliştirilen oyun, beklenenden daha erken geliyor olabilir.

Marvel’s Wolverine çıkış tarihi ortaya çıktı

Kaçıranlar için daha önce Marvel's Wolverine için çıkış tarihi Sonbahar 2026 olarak belirtilmişti. PS Store Latin Amerika'da görünen lansman aralığı ise, yeni 2026'nın üçüncü çeyreği (Q3) olarak değiştirildi. Q3 dönemi Temmuz–Eylül aylarını kapsadığı için, iki tarih aralığının kesiştiği tek ay Eylül 2026 oluyor.

Takvimsel açıdan bakıldığında Eylül ayı, Sonbahar 2026 açıklamasıyla da çelişmiyor. Ancak Insomniac'ın geçmiş Marvel oyunlarının çıkış tarihleri bu iddiayı güçlendiriyor. Marvel's Spider-Man'in Eylül 2018'de piyasaya çıktığını hatırlatalım. Spider-Man 2 ve Miles Morales ise daha geç tarihlerde çıkmıştı, ancak bu oyunlar farklı lansman koşullarına sahipti.

Bir diğer dikkat çeken unsur ise 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan Grand Theft Auto 6. GTA 6'nın Kasım ayında çıkacak olması, Sony'nin Marvel’s Wolverine'i daha erken bir tarihe konumlandırmasını mantıklı hâle getiriyor. Ancak kesin tarih için gözler Sony ve Insomniac'tan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

