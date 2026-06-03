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    Marvel’s Wolverine için 7 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı: İşte çıkış tarihi

    Insomniac Games, PlayStation 5’e özel Marvel’s Wolverine için yedi dakikadan uzun yeni oynanış görüntüleri paylaştı. Şiddet dolu aksiyonun öne çıktığı oyun Eylül 2026’da çıkacak.

    Sony, gerçekleştirdiği son State of Play etkinliğinde uzun süredir merakla beklenen Marvel’s Wolverine için şimdiye kadarki en kapsamlı oynanış görüntülerini paylaştı. PlayStation 5’e özel olarak geliştirilen yapımın 15 Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği bir kez daha doğrulanırken yayınlanan yedi dakikadan uzun videoda hem hikaye hem de oynanış mekanikleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

    Wolverine’in acımasız mücadelesine eşlik edilecek

    Insomniac Games tarafından geliştirilen oyun, duyurulmasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen ilk kapsamlı oynanış videosu ancak geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. Yeni görüntüler ise projenin ne kadar karanlık ve şiddet odaklı bir deneyim sunacağını gözler önüne seriyor.

    Marvel’s Wolverine için 7 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan görüntülerde Logan, ikonik sarı Wolverine kostümüyle çeşitli düşman gruplarına karşı mücadele ediyor. Karakterin ünlü pençelerini kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar son derece sert ve kanlı sahneler içerirken savaş sisteminin ağırlıklı ve tatmin edici bir yapıya sahip olduğu görülüyor.

    Oyunda yakın dövüş odaklı aksiyon ön planda tutuluyor. Logan’ın düşmanlarını çevresel unsurları da kullanarak etkisiz hale getirdiği sahneler dikkat çekerken çatışmalar sırasında yüksek seviyede çevresel yıkım efektleri de öne çıkıyor.

    Reavers, Bolivar Trask ve Jean Grey öne çıkıyor

    Marvel’s Wolverine için 7 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Insomniac Games topluluk yöneticisi Aaron Jason Espinoza tarafından paylaşılan bilgilere göre hikaye, mutantların sistematik olarak avlandığı karanlık bir dönemde geçiyor.

    Logan, paralı askerlerden oluşan ve sibernetik geliştirmelerle güçlendirilmiş Reavers adlı örgütün kaçırdığı mutantların izini sürüyor. Reavers, ele geçirdikleri mutantları müşterileri olan Bolivar Trask adlı milyarder sanayiciye teslim etmeyi planlıyor. Trask, insan üstünlüğüne yönelik fanatik inançlarıyla tanınan önemli bir figür olarak hikayenin merkezinde yer alıyor.

    Oyunun dikkat çeken karakterlerinden biri de Jean Grey olacak. Güçlü telekinetik yeteneklere sahip olan Jean Grey, esir alınan mutantların yükselen lideri konumunda bulunuyor ve Logan’ın yolculuğunda kritik bir rol üstleniyor.

    Mystique ve Sabretooth da oyunda yer alıyor

    Marvel’s Wolverine için 7 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni oynanış görüntüleri yalnızca Wolverine’i değil, X-Men evreninin tanınmış isimlerini de ortaya çıkardı. Videoda Mystique ve Sabretooth gibi karakterlerin yer aldığı görülüyor.

    Özellikle Sabretooth’un dahil edilmesi, Wolverine’in en büyük düşmanlarından biriyle yaşanacak karşılaşmalar konusunda beklentileri artırmış durumda.

    Team X hikayenin merkezinde yer alacak

    Paylaşılan detaylara göre mutantlar toplumdan gizlenerek yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Mutantlar gölgelerde saklanırken, toplumun büyük bölümü onların varlığından habersiz yaşamını sürdürüyor. Bu süreçte mutantları koruyabilecek tek organizasyon olarak Team X öne çıkıyor. Logan’ın ekibe üç yıl önce yeniden katıldığı ifade ediliyor.

    Son olarak yayınlanan görüntüler oyunun dünya yapısına ilişkin bazı ipuçları da veriyor. Henüz kesin detaylar açıklanmasa da ilk izlenimler Spider-Man serisindeki geniş açık dünya yaklaşımından farklı bir tasarım tercih edilmiş olabileceğini gösteriyor. Aktarılanlara göre oyunun, büyük ve kesintisiz bir açık dünya yerine daha kompakt ancak yoğun içerik sunan bölgelerden oluşabileceği değerlendiriliyor.

    Marvel’s Wolverin fiyatı ve  çıkış tarihi

    Marvel’s Wolverine, 15 Eylül 2026’da yalnızca PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

    Marvel’s Wolverine aynı zamanda 3.449 TL fiyat etiketiyle ön siparişe de açıldı. Digital Deluxe sürümünün fiyatı ise 3.849 TL

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