    Marvel’s Wolverine PS5’e 15 Eylül’de geliyor

    Oyunseverlerin merakla beklediği Marvel’s Wolverine 15 Eylül’de çıkış yapacak. Geliştirici Insomniac Games, oyunun PS5 platformuna geleceğini duyurdu. PC ve Xbox için ise bilgi yok.

    Marvel’s Wolverine PS5’e 15 Eylül’de geliyor Tam Boyutta Gör

    Insomniac Games’in merakla beklenen süper kahraman oyunu Marvel’s Wolverine, sonunda PlayStation 5 için kesin çıkış tarihini duyurdu. Daha önce sonbahar 2026 olarak bildirilen çıkış dönemi, 15 Eylül 2026 olarak netleşti. Bu tarih, teknik olarak yazın son dönemine denk geliyor ve GTA 6’nın çıkışından önceye konumlanıyor.

    Öte yandan duyuru kapsamında herhangi uzun fragman yayınlanmadı ve çok kısa bir video ile tarih verildi. Insomniac Games, daha önce oyuna dair detayların bu ilkbahar döneminde paylaşılacağını belirtmişti. Ancak şimdiye kadar açıklanan bilgiler, oyunun PS5 konsoluna özel olacağı ve ne PC ne de Xbox için herhangi bir çıkış planının bulunmadığını gösteriyor.

    Hikaye ve oynanışta neler sunulacak?

    Marvel’s Wolverine, oyuncuları Logan’ın geçmişine dair cevaplar aradığı bir yolculuğa çıkaracak. Yayınlanan kısa fragmandan ve PlayStation Store sayfasından elde edilen bilgilere göre oyuncular, Sabretooth ve Mystique gibi karakterlerle karşılaşacak, kimi zaman onlarla çatışacak, kimi zaman ise iş birliği yapabilecek. Oyunda mekanlar açısından geniş bir yelpaze sunulacak.

    Oyun, tek oyunculu ve çevrimdışı oynanışa odaklanacak, bu yönüyle Marvel’s Spider-Man 2’ye benzer bir deneyim sunuyor. Spider-Man 2, PS5’te Ekim 2023’te çıkmış, PC’ye ise ancak Ocak 2025’te gelmişti.

    Öte yandan 15 Eylül tarihi de oldukça stratejik. Eğer ir değişiklik olmazsa GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacak. Dolayısıyla Insomniac Games, kendi oyununa birkaç aylık alan tanımış olacak.

