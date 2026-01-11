Sony, Marvel'ın Spider-Man ile bağlantılı karakterleri kullanmasına izin verebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Spider-Man çizgi-romanlarının film haklarını elinde bulunduran Sony, buradaki yan karakterleri kullanarak kendi sinematik evrenini kurmaya çalışsa da bu girişiminde başarısız oldu. Venom filmleri görece başarılı olsa da onun yanı sıra çekilen Morbius, Kraven the Hunter ve Madame Web gibi filmler tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü. Nitekim Sony de daha fazla dayanamadı ve Spider-Verse adını verdiği bu evrenin fişini çekti.

2024 yılında alınan bu kararın ardından Venom gibi karakterlere ne olacağı merak konusu olmuştu. Gelen son haberlere bakılırsa Sony'nin kaybı, Marvel'ın kazancı olabilir. Çünkü artık Spider-Verse hayalinden umudu kesen Sony'nin, artık bu karakterleri Marvel'la paylaşmaya çok daha sıcak baktığı söyleniyor. Daha önce Spider-Man'i Marvel Sinematik Evreni'ne katmak için Sony ile anlaşan Marvel, şimdi Venom ve Spider-Woman gibi diğer karakterler için de benzer bir anlaşma yapabilir.

Venom ve Simbiyotlar, Marvel Sinematik Evreni'ne Dâhil Edilebilir

Marvel'ın özellikle Venom karakterini ve onun bağlantılı diğer simbiyotik karakterleri sinematik evreninde kullanmak istediği biliniyor. Hatta bu yıl çıkacak Spider-Man: Brand New Day fiminde bunun temellerinin atılacağı konuşuluyor. Eğer Sony hakkında paylaşılan son haberler doğruysa, Marvel'ın bu planları hayata geçirme şansı artık çok daha yüksek demektir.

