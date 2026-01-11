Sony, Marvel'ın Spider-Man ile bağlantılı karakterleri kullanmasına izin verebilir

2024 yılında alınan bu kararın ardından Venom gibi karakterlere ne olacağı merak konusu olmuştu. Gelen son haberlere bakılırsa Sony'nin kaybı, Marvel'ın kazancı olabilir. Çünkü artık Spider-Verse hayalinden umudu kesen Sony'nin, artık bu karakterleri Marvel'la paylaşmaya çok daha sıcak baktığı söyleniyor. Daha önce Spider-Man'i Marvel Sinematik Evreni'ne katmak için Sony ile anlaşan Marvel, şimdi Venom ve Spider-Woman gibi diğer karakterler için de benzer bir anlaşma yapabilir.
Venom ve Simbiyotlar, Marvel Sinematik Evreni'ne Dâhil Edilebilir
Marvel'ın özellikle Venom karakterini ve onun bağlantılı diğer simbiyotik karakterleri sinematik evreninde kullanmak istediği biliniyor. Hatta bu yıl çıkacak Spider-Man: Brand New Day fiminde bunun temellerinin atılacağı konuşuluyor. Eğer Sony hakkında paylaşılan son haberler doğruysa, Marvel'ın bu planları hayata geçirme şansı artık çok daha yüksek demektir.