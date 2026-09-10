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    Marvel, One Last Kill sonrası yeni bir Punisher projesi hazırlıyor

    Bu yaz izleyici ile buluşan The Punisher: One Last Kill'in devamı gelebilir. Paylaşılan son bilgiler, Marvel'ın şimdiden bir devam projesi üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

    Marvel, One Last Kill sonrası yeni bir Punisher projesi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu yaz Marvel hayranlarının Punisher'a doyduğu bir yaz oldu. Mayıs ayında bir saatlik bir TV filmi olan The Punisher: One Last Kill izleyici ile buluşurken, Temmuz ayında da Spider-Man: Brand New Day filminde karakteri izleme şansı yakaladık. Ancak görünen o ki Marvel'ın Punisher'a dair planları bunlardan ibaret değil. Zira gelen son haberler, şimdi yeni bir Punisher projesi daha hazırlandığını gösteriyor.

    The Punisher: One Last Kill'in Devamı Geliyor

    Hollywood içinden bilgi aktaran Daniel Richtman'ın haberine göre Marvel, The Punisher: One Last Kill'e bir devam projesi çekmeyi planlıyor. Ancak bunun bir film mi yoksa da dizi mi olacağına henüz karar verilmiş değil. Ancak bu noktada yeni bir Punisher dizisi çekilmesi daha muhtemel görünüyor. Zira sinema tarafında Marvel'ın One Last Kill kadar kanlı bir film çıkarması biraz zor görünüyor.

    The Punisher: One Last Kill, çizgi-romanlardaki "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisini ekrana uyarlıyor. Gnucci suç ailesinin başında yer alan Ma Gnucci, eşini ve oğullarını öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de mafyayı Punisher'ın peşine takıyor. Tabii ki olası bir devam projesinde farklı bir hikâye izliyor olacağız. Ancak One Last Kill'in genel tonunun bu yeni işte de korunması bekleniyor.

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