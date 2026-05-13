Marvel yeni dizisi VisionQuest'in yayın tarihini ve detaylarını paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör TV tarafında yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen yeni dizilere imza atmaya devam eden Marvel, bu yıl dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Vision karakterinini WandaVision'da yarım kalan hikâyesini sürdürecek olan VisionQuest, bu sonbaharda izleyici ile buluşacak. Dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney+, VisionQuest'in 14 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Marvel Sinematik Evreni'nde Vision karakterine hayat veren Paul Bettany'nin başrolünü üstleneceği dizi, Terry Matalas tarafından hazırlandı. 12 Monkeys dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Matalas, son dönemde ise Star Trek: Picard dizisiyle adından söz ettirdi. Picard'ın Matalas öncülüğünde hazırlanan 3. sezonu, pek çok kişi tarafından uzun zamandır çekilen en iyi Star Trek sezonu olarak kabul ediliyor. Bu yüzden VisionQuest de merakla bekleniyor.

Vision'ın Yarım Kalan Hikâyesi VisionQuest ile Tamamlanacak

Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen karakter, daha sonra WandaVision dizisinde, robot bedeni yeniden yapılarak geri dönmüş, bu esnada hem hafızasını kaybetmiş hem de yeni bir görünüme bürünmüştü. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. VisionQuest hikâyeyi buradan devam ettirecek.

Oyuncu kadrosunda Paul Bettany'ye Todd Stashwick, Faran Tahir, Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Lauren Morais ve Diane Morgan eşlik edecek. Ayrıca James Spader da Ultron'un sesi olarak geri dönecek.

