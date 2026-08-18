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    Marvel, yeni Ghost Rider filminin vizyon tarihini duyurdu

    Kısa süre önce duyurulan yeni Ghost Rider filminin vizyon tarihi belli oldu. Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstleneceği film, yeni X-Men ve Black Panther 3 ile aynı yıl vizyona girecek.

    Marvel, yeni Ghost Rider filminin vizyon tarihini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce gerçekleşen Comic-Con sırasında yeni Ghost Rider (Hayalet Sürücü) filmini duyuran Marvel, o duyuru sırasında film için herhangi bir tarih vermemişti. Ancak o açıklama için çok uzun süre beklememiz gerekmedi. Marvel, ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstleneceği yeni Ghost Rider filmini 28 Temmuz 2028'e aldı.

    Bu, 2028'de üç farklı Marvel filmi çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü aynı Ghost Rider gibi Marvel Sinematik Evreni'nde geçen X-Men ve Black Panther 3 de 2028'de sinemaseverlerle buluacak.

    Ghost Rider, 28 Temmuz 2028'de Vizyona Girecek

    Yeni Ghost Rider filmini; Stranger Things, Deadpool x Wolverine, Free Guy gibi yapımlarla tanınan Shawn Levy yönetecek. Film, önümüzdeki yıl çıkacak Star Wars: Starfighter filminde birlikte çalışan Levy ve Gosling'i yeniden bir araya getirecek. Onlara katılan bir diğer isim de Star Wars: Starfighter'ın senaristi Jonathan Trooper olacak. Trooper, aynı zamanda Banshee ve Warrior gibi dizilerin de yaratıcısı olarak tanınıyor. Bu üç başarılı ismi bir araya getirmesi, Ghost Rider'ı hazırlık aşamasındaki en dikkat çekici Marvel işlerinden biri yapıyor.

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