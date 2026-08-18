Marvel, yeni Ghost Rider filminin vizyon tarihini duyurdu

Bu, 2028'de üç farklı Marvel filmi çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü aynı Ghost Rider gibi Marvel Sinematik Evreni'nde geçen X-Men ve Black Panther 3 de 2028'de sinemaseverlerle buluacak.
Ghost Rider, 28 Temmuz 2028'de Vizyona Girecek
Yeni Ghost Rider filmini; Stranger Things, Deadpool x Wolverine, Free Guy gibi yapımlarla tanınan Shawn Levy yönetecek. Film, önümüzdeki yıl çıkacak Star Wars: Starfighter filminde birlikte çalışan Levy ve Gosling'i yeniden bir araya getirecek. Onlara katılan bir diğer isim de Star Wars: Starfighter'ın senaristi Jonathan Trooper olacak. Trooper, aynı zamanda Banshee ve Warrior gibi dizilerin de yaratıcısı olarak tanınıyor. Bu üç başarılı ismi bir araya getirmesi, Ghost Rider'ı hazırlık aşamasındaki en dikkat çekici Marvel işlerinden biri yapıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: