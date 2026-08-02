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    Marvel yeni X-Men ekibini toplamaya başladı: İşte belli olan ilk isimler

    Jean Grey, Rogue, Beast, Emma Frost... Marvel, yeni X-Men filmlerinde rol alacak oyuncuları belirlemeye başladı. İşte yeni X-Men filmlerinde yer alacağı belli olan ilk isimler.

    Marvel yeni X-Men ekibini toplamaya başladı: İşte belli olan ilk isimler Tam Boyutta Gör
    Yeni Avengers filmleri sonrası sinematik evreninde yeni bir döneme geçecek olan Marvel, bu yeni dönemde X-Men'i de hikâyenin önemli bir parçası hâline getirmeyi planlıyor. Bunun için hazırlıklara bir süre önce başlayan stüdyo, artık yeni X-Men ekibini toplamaya başladı. Niteim yeni X-Men'in parçası olacak ilk isimler de ortaya çıkmaya başladı.

    Yeni X-Men için belli olan ilk iki isim Sadie Sink ve Samara Weaving oldu. Yeni seride Sadie Sink, Jean Grey (Phoenix) karakterine hayat verirken, Samara Weaving de Emma Frost'u canlandıracak.

    Marvel yeni X-Men ekibini topluyor: İşte açıklanan ilk isimler Tam Boyutta Gör
    Bu iki isim artık kesinleşmiş durumda. Bunlarla birlikte henüz %100 olmasa da %80-90 diyebileceğimiz iki isim daha belli oldu: Onlar da Charles Melton ve Caille Spaeny. Paylaşılan bilgilere göre Marvel, Beast rolü için Melton'la, Rogue rolü içinse Spaeny ile anlaşmak üzere.

    Tabii diğer karakterler için de görüşmeler sürüyor. Bu yıl Obsession filmiyle büyük çıkış yapan genç oyuncu Inde Navarrette, Mystique rolü için Marvel ile görüştüğünü açıkladı. Henüz resmi anlaşma olmasa da Navarrette rol için favori olarak görülüyor.

    Bunlara ek olarak Hollywood kulislerinde söylenti olarak dolaşan ama henüz güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmayan oyuncu seçimleri ise şu şekilde:

    • Jayme Lawson - Storm

    • Drew Starkey - Cyclops

    • Adam Driver - Mr. Sinister

    • Bill Skarsgård - Profesör X

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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