Marvel yeni X-Men ekibini toplamaya başladı: İşte belli olan ilk isimler

Yeni X-Men için belli olan ilk iki isim Sadie Sink ve Samara Weaving oldu. Yeni seride Sadie Sink, Jean Grey (Phoenix) karakterine hayat verirken, Samara Weaving de Emma Frost'u canlandıracak.
Tabii diğer karakterler için de görüşmeler sürüyor. Bu yıl Obsession filmiyle büyük çıkış yapan genç oyuncu Inde Navarrette, Mystique rolü için Marvel ile görüştüğünü açıkladı. Henüz resmi anlaşma olmasa da Navarrette rol için favori olarak görülüyor.
Bunlara ek olarak Hollywood kulislerinde söylenti olarak dolaşan ama henüz güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmayan oyuncu seçimleri ise şu şekilde:
• Jayme Lawson - Storm
• Drew Starkey - Cyclops
• Adam Driver - Mr. Sinister
• Bill Skarsgård - Profesör X
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şu temu işine de bir el atsa şiii