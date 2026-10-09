Phil Coulson geri dönüyor: Marvel’dan Zodiac dizisi geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Marvel sinematik evreninin Avengers: Doomsday filmine kilitlendiği bir dönemde sürpriz bir duyuru geldi. New York Comic Con 2026 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Zodiac adında yeni bir dizi hazırlanıyor.

Marvel Zodiac nedir?

Marvel Television şefi Brad Wİnderbaum tarafından duyurulan Zodiac serisi casus gerilim odaklı olacak ve 2028 yılında Disney+ platformunda yayınlanacak. Cast seçimlerinin haftaya başlayacağı, çekimlerin ise ilk bahar döneminde yapılacağı açıklandı.

Disney yapımları Netflix’te 5 gün önce eklendi

Henüz dizi ile ilgili detay yok ancak Winderbaum çizgi roman fanları için logonun pek çok ipucu barındırdığını belirtmiş. Logoda S.H.I.E.L.D. simgesinin yer alması başta Coulson olmak üzere popüler dizinin bazı karakterlerinin geri döneceği anlamına geliyor. Zaten Clark Gregg de Instagram hesabında logoyu paylaşarak iddiaları doğrulamış.

O harfindeki simge ise Marvel çizgi romanlarındaki Zodiac mafyasının toplandığı büyük çarkı işaret ediyor olabilir. 12 süper kötünün oluşturduğu Zodiac mafyası 1969 yılından bu yana çizgi romanlarda yer alıyor. Şimdilik bunlar sadece tahmin ve dizi ile ilgili net bilgiler gelecek yıl paylaşılacak.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: