Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Phil Coulson geri dönüyor: Marvel’dan Zodiac dizisi geliyor

    Marvel ekosisteminde adeta kaybolup giden S.H.I.E.L.D. dizisi için ikinci bir şans doğdu. Marvel Zodiac dizisinde ajan Coulson yeniden sahalara dönebilir.       

    Zodiac Tam Boyutta Gör
    Marvel sinematik evreninin Avengers: Doomsday filmine kilitlendiği bir dönemde sürpriz bir duyuru geldi. New York Comic Con 2026 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Zodiac adında yeni bir dizi hazırlanıyor.

    Marvel Zodiac nedir?

    Marvel Television şefi Brad Wİnderbaum tarafından duyurulan Zodiac serisi casus gerilim odaklı olacak ve 2028 yılında Disney+ platformunda yayınlanacak. Cast seçimlerinin haftaya başlayacağı, çekimlerin ise ilk bahar döneminde yapılacağı açıklandı.

    Henüz dizi ile ilgili detay yok ancak Winderbaum çizgi roman fanları için logonun pek çok ipucu barındırdığını belirtmiş. Logoda S.H.I.E.L.D. simgesinin yer alması başta Coulson olmak üzere popüler dizinin bazı karakterlerinin geri döneceği anlamına geliyor. Zaten Clark Gregg de Instagram hesabında logoyu paylaşarak iddiaları doğrulamış.

    O harfindeki simge ise Marvel çizgi romanlarındaki Zodiac mafyasının toplandığı büyük çarkı işaret ediyor olabilir. 12 süper kötünün oluşturduğu Zodiac mafyası 1969 yılından bu yana çizgi romanlarda yer alıyor. Şimdilik bunlar sadece tahmin ve dizi ile ilgili net bilgiler gelecek yıl paylaşılacak.

    Marvel Zodiac dizisi duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    enjeksiyonu kontrol ettirin ne demek danışman onayı ne zaman yapar kız nasıl tavlanır direklerin efendisi 25 yıl önce sigortasız çalıştım ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum