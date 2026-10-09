Phil Coulson geri dönüyor: Marvel’dan Zodiac dizisi geliyor

Marvel Zodiac nedir?
Marvel Television şefi Brad Wİnderbaum tarafından duyurulan Zodiac serisi casus gerilim odaklı olacak ve 2028 yılında Disney+ platformunda yayınlanacak. Cast seçimlerinin haftaya başlayacağı, çekimlerin ise ilk bahar döneminde yapılacağı açıklandı.
Henüz dizi ile ilgili detay yok ancak Winderbaum çizgi roman fanları için logonun pek çok ipucu barındırdığını belirtmiş. Logoda S.H.I.E.L.D. simgesinin yer alması başta Coulson olmak üzere popüler dizinin bazı karakterlerinin geri döneceği anlamına geliyor. Zaten Clark Gregg de Instagram hesabında logoyu paylaşarak iddiaları doğrulamış.
O harfindeki simge ise Marvel çizgi romanlarındaki Zodiac mafyasının toplandığı büyük çarkı işaret ediyor olabilir. 12 süper kötünün oluşturduğu Zodiac mafyası 1969 yılından bu yana çizgi romanlarda yer alıyor. Şimdilik bunlar sadece tahmin ve dizi ile ilgili net bilgiler gelecek yıl paylaşılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: