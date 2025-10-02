Giriş
    MASAK'tan kripto şirketleri için yeni düzenleme: Görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi

    MASAK tarafından yapılan güncelleme ile kripto varlık platformlarına üye olacak yeni kullanıcılar için görüntülü görüşme ile kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi.

    MASAK'tan yeni düzenleme: Görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi Tam Boyutta Gör
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsalarını ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırladı. Yapılan güncellemeyle kripto para borsalarına yeni kayıt olacak üyelere görüntülü görüşme ile doğrulama zorunluluğu geldi.

    Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’ni güncelleyen MASAK, canlılık testi ve görüntülü görüşme arasındaki kafa karışıklığını giderdi. Buna göre 13 Mart 2025 tarihinden itibaren hesap oluşturan tüm kullanıcılar için görüntülü görüşme ile kimlik doğrulama zorunlu olacak.

    Öte yandan 25 Aralık 2024’ten itibaren üye olan kullanıcılar canlılık testi ile otomatik olarak kimlik kontrolüyle üye olmuştu. 25 Aralık 2024 - 13 Mart 2025 tarihleri arasında canlılık testi ile üye olan yeni kullanıcılarda görüntülü görüşme şartı aranmayacak.

    Bankalarda online yöntemle hesap açmak için görüntülü görüşme ile kimlik kontrolü uygulanıyor. Görüntülü olarak müşteri temsilcisine bağlanılıyor ve çeşitli doğrulamalar sonucunda hesabınız açılıyor. Artık kripto para varlık platformlarında da aynı sistem uygulanacak.

    Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, 13 Mart 2025 tarihinden itibaren hesap oluşturan tüm kullanıcılar için kimlik doğrulamada görüntülü görüşme şartı arayacağını belirterek şunları söyledi:

    “Başka bir deyişle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin yürürlüğe girmesiyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı netleşmiş oldu. Bu güncellemeyle, 25 Aralık 2024 öncesinde ve 13 Mart 2025 sonrasında hesap oluşturan kullanıcıların kimlik doğrulama adımlarını tamamlayabilmesi için görüntülü görüşme yapmış olmaları şartı aranacak. 25 Aralık 2024 - 13 Mart 2025 tarihleri arasında, canlılık testi de içeren uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle hesap oluşturan kullanıcılar için ise görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak” dedi.

