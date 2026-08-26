Ünlü isimleri bir araya getiren Maserati Kardeşler filminden ilk fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ferrari ve Lamborghini ile birlikte İtalyan otomotiv sektörünü temsil eden Maserati markasını yaratan Maserati Kardeşler'in hikâyesi film oluyor. Üstelik bu biyografi filmi dikkat çekici isimleri bir araya getiriyor. İtalya-ABD ortak yapımı filmde Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia, Jessica Alba gibi ünlü isimler rol alıyor.

Maserati: The Brothers Yakında Sinemaseverlerle Buluşacak

Maserati: The Brothers adını taşıyan filmin tanıtım çalışmalarına başlanmasıyla birlikte, filmden ilk fragman da yayınlandı. Film yakında sinemaseverlerle buluşacak. Ancak şimdilik bir vizyon tarihi duyurulmadı. Nitekim fragmanın sonunda da sadece "çok yakında" yazıyor.

1930'larda geçen film, otomobil dünyasının efsaneleri arasında yer alan Maserati Kardeşler'in bir dönem motor yarışlarının zirvesi olarak görülen Indianapolis 500'ü kazanacak ilk İtalyan arabasını yaratma çabasına odaklanıyor.

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Filmde Maserati kardeşlere Michele Morrone (Alfieri), Salvatore Esposito (Bindo) ve Lorenzo De Moor (Carlo) hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce Lamborghini: The Man Behind the Legend filmini de yöneten Robert Moresco oturuyor.

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