Ünlü isimleri bir araya getiren Maserati Kardeşler filminden ilk fragman geldi

Maserati: The Brothers Yakında Sinemaseverlerle Buluşacak
Maserati: The Brothers adını taşıyan filmin tanıtım çalışmalarına başlanmasıyla birlikte, filmden ilk fragman da yayınlandı. Film yakında sinemaseverlerle buluşacak. Ancak şimdilik bir vizyon tarihi duyurulmadı. Nitekim fragmanın sonunda da sadece "çok yakında" yazıyor.
1930'larda geçen film, otomobil dünyasının efsaneleri arasında yer alan Maserati Kardeşler'in bir dönem motor yarışlarının zirvesi olarak görülen Indianapolis 500'ü kazanacak ilk İtalyan arabasını yaratma çabasına odaklanıyor.
Filmde Maserati kardeşlere Michele Morrone (Alfieri), Salvatore Esposito (Bindo) ve Lorenzo De Moor (Carlo) hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce Lamborghini: The Man Behind the Legend filmini de yöneten Robert Moresco oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim