Masimo ticari sırlarını çalmakla suçladığı Apple'dan 3.1 milyar dolar tazminat istiyor

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Tıbbi cihaz üreticisi Masimo ile Apple arasındaki hukuk mücadelesi son iki haftadır devam ediyor. Basına yansıyan detaylara göre şirket, Cupertinolu firmayı çalışanlarını elinden almak ve Apple Watch akıllı saatler için ticari sırlarını çalmakla suçladı.

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Apple 2013 yılında Masimo baş tıbbi sorumlusu Michael O'Reilly'yi ve ardından Cercacor (Masimo'nun yan kuruluşu) baş teknoloji sorumlusu Marcelo Lamego'yu bünyesine katmıştı. Masimo, bunun markanın ticari sırlarına erişmek için kasıtlı olarak yapıldığına inanıyor.

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"Yetenekleri için işe alındılar"

Apple ise bu ikilinin işe alınmasının Masimo'daki önceki deneyimleriyle hiçbir ilgisi olmadığını ve yeteneklerine dayandığını söylüyor. Ancak davacı taraf Apple'ın kendilerinden çaldığı ticari bilgileri kullanarak beş nabız oksimetresi patenti aldığı görüşünde.

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Apple, eski Masimo çalışanlarının Apple Watch üzerinde çalışırken Masimo'nun fikri mülkiyetiyle ilgili hiçbir şeyi ifşa etmediklerini savunurken, Masimo söz konusu patentler için ortak mülkiyet hakkı ve 3.1 milyar dolar tazminat talep ediyor.

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