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    Amazon, Mass Effect dizisinden vazgeçecek mi? Projenin akıbeti belli oldu

    Oyun dünyasının efsanevi stüdyolarından BioWare kapatılırken, yeni Mass Effect oyunu da iptal edildi. Hâliyle dizi uyarlamasının akıbeti de merak konusu oldu. İşte Amazon'un kararı:

    Mass Effect oyunlarının sonu geldi; Peki ya dizi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Son dönemde kapatılan oyun stüdyolarına bugün bir yenisi daha eklendi ve Electronic Arts, efsanevi oyun stüdyolarından BioWare'i kapatma kararı aldı. Bu kararla birlikte hazırlık aşamasındaki yeni Mass Effect oyununun da fişi çekildi. Böylece sevilen seri, en azından şimdilik oyun dünyasına veda etti.

    Mass Effect cephesinde yaşanan bu gelişmeler, bir süredir hazırlık aşamasında olan dizi uyarlaması hakkında da soru işaretleri yarattı. Neyse ki Electronic Arts'ın aksine Amazon bu seriden öyle kolay vazgeçmeyecek gibi duruyor.

    IGN tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon, oyun tarafından yaşanan gelişmelere rağmen Mass Effect dizisinden vazgeçmiş değil. Amazon Prime Video için hazırlanan bu büyük bütçeli dizi uyarlaması, hâlâ aktif olarak geliştirme aşamasında.

    Mass Effect Dizisi, Oyunların Sonrasında Geçecek

    Mass Effect dizisi olur da bir gün ekrana gelirse Commander Shepard'ın ilk üç oyundaki macerasının sonrasında yaşananlara odaklanacak. Diziyi Star Trek Beyond filminin senaristlerinden Doug Jung ile Daniel Casey (Fast 9) hazırlıyor.

    Seçilen bu senarist ekibi dizinin kalitesi hakkında pek umut vermiyor olsa da serinin en azında bir şekilde canlı tutulacak olması Mass Effect hayranları için iyi haber olarak değerlendirilebilir. Olur da dizi ekrana gelir ve başarılı olursa, serinin oyun tarafında da yeniden canlanmasına vesile olabilir. Nitekim Fallout serisinde bir benzerini gördük. Dizinin büyük başarı yakalaması, Fallout oyunlarına ilgiyi kayda değer ölçüde arttırdı ve yeni projelerin ivme kazanmasını sağladı.

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