Rekabet Kurumu’nun MasterCard ve Visa soruşturması taahhütle sonuçlandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Rekabet Kurumu, küresel ödeme sistemleri şirketleri MasterCard ve Visa hakkında yürüttüğü soruşturmayı şirketlerin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle tamamladı. Alınan kararın, Türkiye’de hızla büyüyen kartlı ödeme ekosisteminde rekabet koşullarını güçlendirmesi ve özellikle dijital ödeme alanındaki alternatif oyuncuların görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Kurumun değerlendirmesine göre süreç kapsamında sunulan taahhütler dijital cüzdan hizmetlerinden bankalara sunulan teşvik mekanizmalarına, sınır ötesi işlemlerde uygulanan komisyon oranlarından ödeme ekranlarındaki rekabet yapısına kadar birçok alanda değişiklik getirecek.

Dijital cüzdanlarda daha görünür rekabet

Kararın en dikkat çekici başlıklarından biri, e-ticaret ödeme ekranlarında dijital cüzdan hizmetlerine ilişkin rekabet ortamının yeniden şekillendirilmesi oldu. Buna göre yalnızca MasterCard’ın çözümü olan Masterpass değil, rakip dijital cüzdan sağlayıcıları da ödeme sayfalarında daha görünür şekilde yer alabilecek.

Bu adımla birlikte tüketicilerin çevrim içi alışveriş sırasında alternatif ödeme yöntemlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Rekabet Kurumu, ödeme ekranlarında daha adil bir görünürlük sağlanmasının kullanıcı tercihlerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Bankalara sunulan teşviklerde yeni kriterler

Soruşturma kapsamında değerlendirilen bir diğer konu ise Mastercard ve Visa’nın bankalar ile ödeme kuruluşlarına sunduğu indirim ve teşvik mekanizmaları oldu. Yeni dönemde bu teşviklerin daha şeffaf bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor.

Kararla birlikte şema hizmeti alan bankalar ve diğer alıcı kuruluşlara sunulan avantajların artık daha objektif, ölçülü ve anlaşılabilir kriterlere dayanacağı ifade edildi. Böylece pazardaki oyuncular arasında daha dengeli rekabet koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.

Sınır ötesi işlemlerde komisyon düzenlemesi

Rekabet Kurumu’nun açıklamalarında öne çıkan bir diğer unsur ise sınır ötesi işlemlerde uygulanan bazı takas komisyon oranlarına yönelik iyileştirmeler oldu. Yapılacak düzenlemelerin özellikle Türk bankacılık sistemi açısından ekonomik katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Süreç nasıl başlamıştı?

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında yürütülen sürecin ilk adımını 18 Temmuz 2025 tarihinde atmıştı. Başlatılan ön soruşturmada, iki şirketin kartlı ödeme sistemleri alanındaki uygulamaları mercek altına alınmıştı.

İncelemenin temel odağında ise Mastercard ve Visa’nın Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının yurt dışına yönelik hizmet sunumlarını zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusu bulunuyordu

