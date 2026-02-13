Netflix'in yeni yerli dizisi Masumiyet Müzesi, izleyici ile buluştu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, bugün yerli yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, bugün izleyici ile buluştu. Dokuz bölümlük bir mini dizi olan Masumiyet Müzesi'nin tüm bölümleri aynı anda yayınlandı.

Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu?

Masumiyet Müzesi'nin Başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir Paylaşıyor

Masumiyet Müzesi'nin başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür, Ercan Kesal, Hasan Erdem, Bora Akın, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Enes Danış, Eren Kabatepe, Jessica Taşçı, Aybike Turan, Cem Bayurgil, Neslihan Arslan, Cansel Elçin gibi isimler eşlik ediyor.

Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni, daha önce Netflix yapımı Kulüp dizisini de yöneten Zeynep Günay.

