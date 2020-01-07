Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül

Tam Boyutta Gör

Her evin banyosunda mutlaka bir baskül bulunur. Mateo girişimi banyonuzda baskülü en iyi şekilde kamufle etmenin yolunu bulurken akıllı özelliklerle farklı tavsiyelerde de bulunabiliyor.

Mateo özellikleri

Mateo banyo matı dışarıdan bakıldığında paspas tarzında bir görüntü arz ediyor. Ekranı olmadığı için tüm veriler mobil uygulamaya aktarılıyor. Paspası ana modülden ayırarak makinede yıkayabiliyorsunuz.

İlginizi Çekebilir

Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor

Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

Mateo banyo matı asıl olarak kilonuzu ölçüyor ve uygulamaya gönderiyor ancak daha detaylı veriler isterseniz 7000 noktalı basınç haritalama modülünü devreye almanız gerekiyor. Modül ayak haritanızı çıkardıktan sonra tavsiyelerde bulunuyor.

Ayağınızın hangi noktalarının yere daha fazla bastığı analiz edilirken farklı medikal kaynaklardan yardım alarak ayak haritanıza göre egzersizler tavsiye ediliyor. Yine diyabet gibi bazı belirtiler de anlaşılabiliyor.

Baskülden ötesi olan Mateo yakın zamanda kitle fonlama platformlarında destek arayacak. Yapılan analizler ve tavsiyelere göre farklı versiyonların da olacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/06/the-mateo-bath-mat-can-monitor-your-weight-posture-and-even-you/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.