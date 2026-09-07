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    Matrix 5 için yapılan son açıklama kafaları karıştırdı

    İlk olarak 2024 yılında duyurulan yeni Matrix filmi için artık daha somut haberler almayı beklerken, Wachowski kardeşlerden beklenmedik bir açıklama geldi. Film iptal de olabilir.

    Matrix 5 için yapılan son açıklama şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Hatırlarsanız yaklaşık iki yıl önce yeni bir Matrix filminin hazırlandığı duyurulmuş, bu projeyi serinin yaratıcıları olan Wachowski Kardeşler'in değil, Drew Goddard'ın hazırlayacağı açıklanmıştı. Pek çok kişi bu açıklamayı Wachowski Kardeşler'in bu yeni iş üzerinde hiçbir kontrolü olmayacağı şeklinde yorumladı. Ancak görünen o ki günün sonunda nihai kararı yine onlar verecek.

    Drew Goddard, Wachowskiler Onay Vermezse Matrix 5'i Çekmeyecek

    Bu hafta bir röportaj veren Lilly Wachowski, artık Matrix serisiyle işinin bittiğini, bu serinin başında artık Drew Goddard'ın olduğunu söyledi. Ancak daha sonra yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Çünkü Lilly Wachowski'ye göre Drew Goddard, Wachowski Kardeşler onaylmadıpı takdirde Matrix 5'i çekmeyecek. Lilly Wachowski, Goddard'ın bu filmi çekmesi için hem kendisinin hem de Lana Wachowski'nin senaryoya onay vermesi gerektiğini söylüyor. Gerçi kullandığı ifadeler, bunun yasal bir zorunluluktan ziyade Drew Goddard'ın kişisel yaklaşımıyla alakalı olduğunu düşündürüyor. Yine de Matrix 5'in çekilmesi daha önce düşündüğümüz kadar garanti değil görünüyor.

    2021 yılında çıkan The Matrix Resurrections, hayranların beklediği gibi bir devam filmi çıkmamıştı. Filmi yazıp yöneten Lana Wachowski, alışıldık bir Matrix filmi çekmek yerine bu fırsatı kullanarak tüketim toplumuna ve devam filmi çılgınlığına dair eleştirel bir hikâye anlatmayı tercih etmişti. Drew Goddard'ın imzasını taşıyacak yeni Matrix filminin ise orijinal üçlemeye daha yakın bir iş olması bekleniyor.

    The Martian filmiyle Oscar adaylığı kazanmış başarılı bir senarist olan Drew Goddard, The Cabin in the Woods ve Bad Times at the El Royale filmleriyle yönetmen olarak da iddialı olduğunu göstermişti. The Martian'ın yanı sıra World War Z ve Cloverfield gibi filmlerin de senaristi olan Goddard, aynı zamanda Daredevil dizisinin de yaratıcılarından.

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