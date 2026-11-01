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    Matrix'i hipnozla hafızalardan silip hiç izlememiş gibi yeniden izletecekler

    Hollandalı bir sinema zinciri, hipnoz yöntemiyle 30 sinemasevere Matrix, Se7en ve Interstellar gibi kült filmleri unutturarak bu yapımları ilk kez izleme heyecanını yaşatmaya çalışacak.

    Matrix'i hipnozla hafızalardan silip yeniden izletecekler Tam Boyutta Gör
    Hollandalı ünlü sinema zinciri Pathe, sinemaseverlere sevdikleri bir filmi "ilk kez izleme heyecanını" yeniden yaşatmayı hedefleyen sıra dışı bir deney duyurdu. Pathe REWIND adı verilen bu özel proje kapsamında, 30 sinemasever hipnoz edilerek en sevdikleri filmi geçici olarak unutacak ve yapımı adeta ilk kez izliyormuş gibi tüm heyecanıyla yeniden deneyimleyecek.

    Bu özel etkinlik 9 Kasım Pazartesi günü Lahey'deki Pathe Buitenhof sinemasında gerçekleştirilecek. Katılımcılara Matrix, Se7en, La La Land ve Interstellar olmak üzere dört popüler film seçeneği sunulacak. Gösterim öncesinde hipnoterapist Victor Elzo Kraemer ile bir ön seans gerçekleştirecek olan izleyiciler, ardından sinema salonunda film başlamadan hemen önce tekrar hipnoz edilecek.

    Hafıza silme değil, pazarlama deneyi

    Organizatörler yürütülen bu denemelerin hipnozun işleyişine dair bilimsel bir kanıt sunma amacı taşımadığının altını çiziyor. Çalışma daha çok sinema büyüsünü yeniden yakalamayı amaçlayan eğlenceli bir pazarlama deneyi olarak tanımlanıyor. Katılımcılar filmi tam anlamıyla unutamasalar bile, sevdikleri bir klasiği dev ekranda yeniden izleme şansı yakalayacaklar.

    Matrix'i hipnozla hafızalardan silip yeniden izletecekler Tam Boyutta Gör
    Pathe, izleyicileri salonlara çekmeyi hedefleyen "Pathe Classics" programı kapsamındaki bu projeyle klasik filmleri farklı bir deneyimle sunmayı amaçlıyor. Uzun filmlerdeki ara denemeleri gibi yenilikçi adımlar atan şirket, REWIND projesiyle sinema deneyimini bir adım öteye taşımak amacında. Başvuruları 29 Ekim'de sona eren etkinliğin sonuçları merakla bekleniyor.
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