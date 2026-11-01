Matrix'i hipnozla hafızalardan silip hiç izlememiş gibi yeniden izletecekler

Bu özel etkinlik 9 Kasım Pazartesi günü Lahey'deki Pathe Buitenhof sinemasında gerçekleştirilecek. Katılımcılara Matrix, Se7en, La La Land ve Interstellar olmak üzere dört popüler film seçeneği sunulacak. Gösterim öncesinde hipnoterapist Victor Elzo Kraemer ile bir ön seans gerçekleştirecek olan izleyiciler, ardından sinema salonunda film başlamadan hemen önce tekrar hipnoz edilecek.
Hafıza silme değil, pazarlama deneyi
Organizatörler yürütülen bu denemelerin hipnozun işleyişine dair bilimsel bir kanıt sunma amacı taşımadığının altını çiziyor. Çalışma daha çok sinema büyüsünü yeniden yakalamayı amaçlayan eğlenceli bir pazarlama deneyi olarak tanımlanıyor. Katılımcılar filmi tam anlamıyla unutamasalar bile, sevdikleri bir klasiği dev ekranda yeniden izleme şansı yakalayacaklar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: