Matt Damon ve Ben Affleck'li The Rip filminden fragman yayınlandı

The Rip, Miami'de görev yapan elit bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip, sürprizler ve ihanetlerle dolu, aksiyon dozu yüksek bir hikâye vadediyor.
The Rip, 16 Ocak'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Filmin yönetmen koltuğunda daha önce The Grey ve Smokin' Aces gibi aksiyon filmlerine imza atan Joe Carnahan oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Matt Damon'ın yanı sıra Kyle Chandler, Teyana Taylor, Steven Yeun, Scott Adkins, Sasha Calle gibi isimler de bulunuyor.