Mavi ışık gerçekten söylendiği kadar zararlı mı? Bilim dünyası yanılmış olabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar hayatımızın merkezine yerleştiğinden beri, bu cihazların yaydığı “mavi ışığın” uykumuzu bozduğu ve sağlığımızı kötü etkilediği yönünde güçlü bir algı oluşmuş durumda. Özellikle son 10 yılda yapılan bazı çalışmalar, ekranlardan gelen mavi ışığın vücudun biyolojik saatini etkileyerek melatonin üretimini baskıladığını ve uykuya dalmayı zorlaştırdığını öne sürüyordu. Bu yüzden gece modu, mavi ışık filtresi ya da özel gözlükler gibi çözümler de giderek yaygınlaştı. Ancak son dönemde yapılan yeni araştırmalar, mavi ışığın insanlar üzerindeki etkisinin düşünüldüğü kadar güçlü olmayabileceğini gösteriyor.

Tabii ki mavi ışığın uyku üzerindeki etkisi tamamen bir efsane değil. Aksine yeni çalışma da bir etki olduğunu doğruluyor. Ancak yeni çalışmaya göre, günlük hayatta maruz kaldığımız ekran ışığı söylendiği kadar büyük bir etki yaratacak kadar güçlü değil. Daha önce laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların, gerçek yaşam koşullarını tam olarak yansıtmadığı, bu yüzden de gerçekle tam örtüşmeyen sonuçlar ortaya çıkardığı belirtiliyor. Çünkü bu çalışmalarda katılımcılar gün boyunca çok düşük ışığa maruz bırakılıp ardından yoğun mavi ışıkla karşılaştırılıyor; oysa gerçek hayatta insanlar gün içinde çok daha değişken ve genellikle daha güçlü ışık kaynaklarına maruz kalıyor. Yeni çalışmanın ortaya koyduğu itirazın merkezinde de gün içinde maruz kalınan bu ışıkların dağılımı yer alıyor.

Bilim insanları, insan gözünde bulunan ve ışığa duyarlı bir protein olan melanopsinin özellikle mavi ışığa daha hassas olduğunu doğruluyor. Bu da teorik olarak mavi ışığın biyolojik saat üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak burada kritik nokta, maruz kalınan ışığın yoğunluğu. Akıllı telefonlar ve benzer dijital ekranlar, düşündüğümüz kadar güçlü bir ışık yaymıyor. Yapılan ölçümlere göre bir telefon ekranının parlaklığı genellikle 50–80 lux seviyesinde kalırken, dış ortamda gün ışığı 10.000 lux’ten başlayıp güneşli bir günde 100.000 lux’e kadar çıkabiliyor.

Gündüzleri Işığa Çıkmak, Geceleri Ekran Süresini Kısmaktan Daha Etkili Olabilir

Farklı araştırmaların analiz edildiği geniş kapsamlı incelemelerde, ekran kullanımının uykuya dalma süresini ortalama sadece birkaç dakika geciktirdiği görülüyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan, gün boyunca maruz kalınan toplam ışık miktarı ve bu ışığın gün içine nasıl dağıldığı. İnsan vücudu, sabah saatlerinde yoğun ışık alacak şekilde evrimleşmiş bir sisteme sahip. Bu güçlü ışık, biyolojik saati “gündüz moduna” alırken, akşam saatlerinde ışığın azalmasıyla birlikte uyku hormonları devreye giriyor. Ancak modern yaşamda bu doğal döngü büyük ölçüde bozulmuş durumda.

Özellikle evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok kişi gün boyu düşük ışıklı ortamlarda vakit geçiriyor. Bu da vücudun gün ile gece arasındaki farkı algılamasını zorlaştırıyor. Uzmanlara göre sabah saatlerinde dışarı çıkmak, gün ışığı almak ya da en azından daha parlak bir ortamda bulunmak, akşam saatlerinde ekran kullanımını kısıtlamaktan çok daha etkili olabilir.

Akşamları ise tam tersine ışık seviyesinin düşürülmesi gerekiyor. Bu noktada mavi ışık tek başına belirleyici değil; asıl kritik olan genel ışık miktarı. Yani parlak beyaz bir oda ışığı da en az ekran kadar uyarıcı olabilir. Bu nedenle akşam saatlerinde ışıkları kısmak, daha loş bir ortam oluşturmak ve ekran parlaklığını düşürmek daha dengeli bir yaklaşım sunuyor.

Ekran Işığından Ziyade Ekrandaki İçerik Uyku Kaçırıyor

Tam Boyutta Gör Uzmanların dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise ekranların kendisinden çok, bu cihazlarda tüketilen içeriklerin uyku üzerinde etkili olması. Sosyal medya, oyunlar ya da stres yaratan içerikler, zihinsel olarak uyarılmayı artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Yani sorun çoğu zaman ekranın yaydığı ışık değil, ekranın sunduğu içerik.

Bu durum, mavi ışık filtrelerinin neden bazı kişilerde işe yarıyor gibi hissettirdiğini de açıklıyor. Uzmanlara göre bu tür özellikler, fizyolojik etkiden çok psikolojik bir “hazırlık sinyali” görevi görüyor. Ekranın renginin değişmesi ya da özel bir gözlük takılması, beyne “uyku zamanı yaklaşıyor” mesajı vererek dolaylı bir etki yaratabiliyor.

Sonuç olarak, son yıllarda sıkça dile getirilen “telefon ışığı uykunuzu mahvediyor” söylemi tam olarak yanlış olmasa da bir hayli abartılmış görünüyor. Yürütülen bu yeni çalışma, uyku düzenindeki bozuklukların, gün ışığıyla olan çok daha karmaşık ilişkimize bağlı olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir uyku için çözüm ekranların mavi ışığını kısmak değil, gündüz ile gece arasındaki ışık dengesini daha iyi ayarlamak.

