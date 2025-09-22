Giriş
    Mavi Vatan için SANCAR SİDA envantere girdi

    Türk savunma sanayisinin yerli ve milli ürünü SANCAR SİDA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak “Mavi Vatan”ın güvenliğine katkı sağlamak üzere göreve hazır hale geldi.

    Mavi Vatan için SANCAR SİDA envantere girdi
    Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olan silahlı insansız deniz aracı (SİDA) SANCAR, tüm kabul süreçlerini tamamlamasının ardından Mavi Vatan’ın güvenliğine katkı sağlamaya hazır hale geldi. HAVELSAN ve Yonca Teknik Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen SANCAR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da sergilendi. Etkinliğin ardından SANCAR, görev yapacağı birliğe teslim edilecek.

    Testleri yapıldı, envantere girdi

    SANCAR’ın test süreçlerine ilişkin detayları paylaşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını ve atış testlerinin de olumlu sonuç verdiğini belirtti. Nacar, aracın geliştirilmesinde ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre) Rota komuta kontrol yönetim yazılımı, geminin sensör ve silah verilerini yöneten Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), yerden komuta kontrol sağlayan NAUTIS, denizde otonom navigasyon için kullanılan BLUEVISION ve hassas konumlama sağlayan GNSS-KASK sistemi gibi milli ürünlerin kullanıldığını aktardı. Nacar, bu sistemlerin SANCAR’ın 360 derece durumsal farkındalık ve bağımsız görev kabiliyetini desteklediğini vurguladı.

    SANCAR’ın yurt dışında da yoğun ilgi gördüğünü belirten Nacar, platformun yalnızca ADVENT ile entegre şekilde değil, tek başına da kullanılabileceğine dikkat çekti. Yakın dönemde kamuoyuyla paylaşılan SANCAR atış testlerine de değinen Nacar, 12,7 milimetre uzaktan komutalı silahla atışların yapıldığını ve hedeflerin vurulduğunu aktardı.

    SANCAR, askeri operasyonların yanı sıra sivil lojistik amaçlı kullanım için de potansiyel taşıyor. SANCAR, mayın tespit yeteneği, angajman kabiliyeti ve otonom görev fonksiyonlarıyla ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegre çalışabilen ilk ve tek SİDA olma özelliğine sahip. Platform, yeni nesil mayın avlama gemilerinden çıkıp görev icra edebiliyor ve NATO Birlikte Çalışabilirlik Standartları ile uyumlu yazılımları sayesinde potansiyel kullanıcı kitlesini genişletme olanağına sahip.

    HAVELSAN SANCAR özellikleri

    HAVELSAN SANCAR özellikleri

    • COLREG uyumlu otonom seyir
    • ADVENT ROTA & ADVENT KALYON görev sistemi
    • Mobil yer kontrol istasyonu
    • Faydalı yükle uyumlu görev ataması
    • C2 entegre kesintisiz haberleşme
    • 12,7 mm uzaktan komutalı silah sistemi
    • Taktik füze silah sistemi
    • Yandan taramalı sonar
    • Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS)
    • İtki sistemi: 2 x dizel motor, 2 x su jeti
    • Acil durumlarda eve dönüş özelliği
    • Deplasman: 9 ton
    • Maksimum hız: > 40 knots
    • 3B haritalama
    • Kurtarma görevleri desteği
    • Seyir menzili: 10 knot hızla 400 nm
    • Seyir süresi: 40 saat
    • Boyutlar: 12,7 m x 3,3 m
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

