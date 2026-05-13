Mavi Vatan'ın otonom gücü: Kılıç 10, Kılıç 200 ve Tufan sahaya çıkıyor

Mavi Vatan'da oyun değiştirici sistemler! Türkiye'nin yeni nesil insansız deniz silahlarını, Aselsan'ın yapay zeka destekli kamikaze bot ve otonom sualtı araçlarını SAHA 2026'da yerinde inceledik.

SAHA Expo 2026'da Aselsan standını ziyaret ederek Türk savunma sanayisinin en yeni insansız deniz platformlarını yerinde inceledik. Bu videoda Aselsan'ın geliştirdiği Kılıç 10, Kılıç 200 ve Tufan sistemlerini CEO Ahmet Akyol'un tanıtımının hemen ardından sizlerle paylaşıyoruz.

Kılıç 10, 120 cm uzunluğu ve 28 cm çapıyla kompakt yapısı sayesinde asimetrik harp senaryolarına özel tasarlanmış bir insansız su altı aracı. 10 deniz mili menziliyle kısa mesafeli operasyonlarda görev yapabilen bu sistem; GNSS, RF ve akustik iletişimi bir arada kullanıyor, yapay zeka destekli hedef tespit ve sürü operasyon yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Kılıç 200 ise uzun menzilli görevler için geliştirilmiş; 350 cm uzunluğu ve 32,4 cm çapıyla 100 deniz mili menzil sunarken ilave bataryayla bu rakam 200 deniz miline çıkabiliyor. Entegre harp başlığı, uydu iletişimi ve düşük görünürlük özellikleriyle stratejik deniz görevleri için güçlü bir platform.

Tufan ise yüzey operasyonlarına yönelik geliştirilmiş yüksek hızlı insansız savaş botu. 8 metre uzunluğu, 1,8 metre genişliği ve 50 knot üzeri hız kapasitesiyle kamikaze görevleri için optimize edilen Tufan; sürü konsepti, dinamik rota planlama ve yapay zeka destekli hedef angajmanı kabiliyetleriyle Mavi Vatan doktrininde yeni bir sayfa açıyor.

Aselsan'ın bu üç platformu, modern deniz harbinin gerekliliklerini karşılayan yerli ve milli sistemler olarak Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

