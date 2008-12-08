Maxell eSATA destekli yeni USB bellek ailesini satışa sunuyor

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OCZ'nin Throttle modelinden sonra eSATA arabirimini destekleyen bir diğer USB bellek haberi de Maxell'den geldi. Firma yaptığı açıklamayla eSATA ve Mini USB arabirimlerini destekleyen yeni sürücü ailesini duyurdu.

16GB, 32GB ve 64GB'lık 3 farklı kapasite seçeneğiyle hazırlanan darbeye karşı korumalı bellekler, parlak metalik kasalarıyla dikkat çekiyor. USB üzerinden kullanımında 24MB/sn - 16MB/sn, eSATA üzerinden kullanımda ise 75MB/sn - 24MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarına ulaşıyor.

32GB'lık tepe modelinin 80 pound olarak belirlenen ön sipariş fiyatıyla listelere girmeye başladığı Maxell'in yeni USB bellekleri ay sonuna doğru satışa sunulacak.