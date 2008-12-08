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Maxell eSATA destekli yeni USB bellek ailesini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Maxell eSATA destekli yeni USB bellek ailesini satışa sunuyor
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OCZ'nin Throttle modelinden sonra eSATA arabirimini destekleyen bir diğer USB bellek haberi de Maxell'den geldi. Firma yaptığı açıklamayla eSATA ve Mini USB arabirimlerini destekleyen yeni sürücü ailesini duyurdu.

16GB, 32GB ve 64GB'lık 3 farklı kapasite seçeneğiyle hazırlanan darbeye karşı korumalı bellekler, parlak metalik kasalarıyla dikkat çekiyor. USB üzerinden kullanımında 24MB/sn - 16MB/sn, eSATA üzerinden kullanımda ise 75MB/sn - 24MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarına ulaşıyor.

32GB'lık tepe modelinin 80 pound olarak belirlenen ön sipariş fiyatıyla listelere girmeye başladığı Maxell'in yeni USB bellekleri ay sonuna doğru satışa sunulacak.


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01Mrt 10 yıl
Böyle bişey olabilir... yada daha küçük...
h10010.www1.hp.com/...
/A1-329290-64265-306938-306938-3309963-3309966.html
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01Mrt 10 yıl
sanırım usbye direk değilde farklı bi aparatla giriyordur... mini USB nasıl birşey tam olarak bilmiyorum ama cep telefonlarındaki giriş gibi bişey olsa gerek, yani artı bi kablo ile bağlatı oluyordur muhtemelen...
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XivA 10 yıl
ready boost yapabiliyorlar mı bunlar acaba esata dan?
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mertekin 10 yıl
Şimdi bu hem esata hemde usb girişine girebiliyormu?
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zouzouni 10 yıl
Rekabet artıyor galiba. Umarım başka firmalar da başlar eSATA destekli USB bellek üretimine
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