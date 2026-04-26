Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

    Merakla beklenen Forza Horizon 6, Hitman'in stüdyosundan yeni James Bond oyunu, Disco Elysium'un yaratıcılarından Zero Parades... Mayıs ayında oyunseverleri dikkat çekici yapımlar bekliyor.

    Her ay olduğu gibi Mayıs ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Forza Horizon serisi ana seriye yıllar sonra yeni bir oyun eklerken, IO Interactive'in epey ilgi çekici duran James Bond oyunu da oyunseverlerle buluşacak. Bunların yanı sıra Directive 8020 ve Zero Parades gibi merak uyandıran oyunlar da Mayıs ayında çıkacak.

    Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

    1️⃣ 007 First Light

    007 First Light Tam Boyutta Gör
     Adında bulunan 007 ibaresinden de anlayacağınız üzere bir James Bond oyunu olan 007 First Light, gerek konusu gerekse stüdyosuyla merak uyandırıyor. Çünkü bu James Bond oyununu, Hitman oyunlarını yapan IO Interactive hazırlıyor.
    • Tür: Aksiyon-Macera
    • Çıkış Tarihi: 27 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

    IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

    2️⃣ Forza Horizon 6

    Forza Horizon 6 Tam Boyutta Gör
    En sevilen yarış serilerinden olan Forza Horizon, yıllar sonra ana seriye yeni bir oyun daha ekliyor. Üstelik bu kez sadece Xbox'a değil, PlayStation'a da geliyor.
    • Tür: Yarış
    • Çıkış Tarihi: 15 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Horizon serisinin yeni rotası Japonya! Forza Horizon 6'da oyunculara Tokyo’nun neon ışıkları, kırsal bölgelerin sakin yolları ve ikonik Mount Fuji gibi doğal güzelliklerle dolu bir açık dünya haritası sunulacak. Oyun, Japonya’nın zengin otomobil kültürünü ve sezonlara bağlı değişen çevresel unsurları ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

    3️⃣ Directive 8020: A Dark Pictures Game

    Directive 8020 Tam Boyutta Gör
    Directive 8020, Until Dawn ve The Quarry gibi oyunları da yapan Supermassive Games'in The Dark Pictures Anthology serisindeki beşinci oyun olarak dikkat çekiyor.
    • Tür: İnteraktif Drama, Korku
    • Çıkış Tarihi: 12 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Directive 8020, stüdyoyla özdeşleşen sinematik anlatı ve seçim odaklı oynanışı koruyor ama bu kez korkudan biraz uzaklaşıp bilim kurgu türüne kayarak seriyi uzayın derinliklerine taşıyor. Ayrıca bu kez oyunculara tercihlerini değiştirip farklı sonuçları görme imkânı da sunuluyor.

    4️⃣ Zero Parades: For Dead Spies

    Zero Parades: For Dead Spies Tam Boyutta Gör
    Zero Parades: For Dead Spies, Disco Elysium’un arkasındaki stüdyo olan ZA/UM'un yeni hikâye odaklı casus-RPG’si olarak yılın en merak edilen yapımlarından biri.
    • Tür: RPG
    • Çıkış Tarihi: 21 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5

    Entrika, ihanet ve psikolojik gerilimle bezeli bir şehirde geçen ZERO PARADES'te oyuncular, oyuncular seçimlerinin karakterin hem ilişkilerini hem de zihinsel durumunu doğrudan etkileyeceği bir deneyim yaşayacaklar. Hikâyenin merkezinde, geçmişi pişmanlıklarla dolu bir dedektif olan Hershel Wilk yer alacak.

    5️⃣ LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

    LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Tam Boyutta Gör
     Traveller's Tales, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden Lego oyunlarına Mayıs ayında bir yenisini daha ekleyecek.
    • Tür: Aksiyon-Macera
    • Çıkış Tarihi: 22 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

    LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Batman'in hikâyesini League of Shadows tarafından eğitildiği gençlik yıllarından başlatıp günümüze kadar getiriyor. Gotham'ın Kara Şövalye'sine dönüşen Bruce Wayne, bir yandan Catwoman, Jim Gordon, Robin gibi dostlar edinirken, diğer yandan Joker, Penguin, Poison Ivy gibi kötülerle karşı karşıya geliyor. Yeni LEGO Batman oyunu, serinin hayranlarına dolu dolu bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor ki şu ana kadar yayınlanan fragmanlar epey beğenildi.

    6️⃣ Mixtape

    Mixtape Tam Boyutta Gör
    Stop-motion animasyon filmlerinden esinlenen bir estetiğe sahip olan Mixtape, konusuyla 80'lerin gençlik filmlerine benzetiliyor.
    • Tür: Macera
    • Çıkış Tarihi: 7 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

    Hikâye odaklı bu macera oyununda, liseden üç arkadaş müzik dolu bir yolculuğa çıkıyor. Dönemin ruhunu yansıtan şarkılar, onları oldukları kişiye dönüştüren ortak geçmişlerine dair anıların içine çekiyor.

    7️⃣ The Relic: First Guardian

    The Relic: First Guardian Tam Boyutta Gör
    Aynı Crimson Desert gibi Güney Kore çıkışlı bir oyun olan The Relic: First Guardian, soulslike türünden hoşlananların şans verebileceği bir oyun.
    • Tür: Aksiyon-Macera, Soulslike
    • Çıkış Tarihi: 26 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    The Relic: First Guardian'ın şu ana kadar yayınlanan fragmanları karanlık atmosferi ve akıcı dövüş sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyun, yıkımın eşiğindeki bir dünyayı kurtarmak için kadim bir yadigârın parçalarını toplamak zorunda olan "Son Muhafız"ın yolculuğunu konu alıyor. The Relic: First Guardian, oyunculara sadece reflekslere dayalı bir dövüş mekaniği değil, aynı zamanda stratejik bir gelişim süreci de vadediyor. Oyunda seçilen silahlar ve rün dizilimleri, karakterin oynanış stilini tamamen değiştirerek her oyuncuya özgün bir deneyim alanı açıyor. En azından stüdyonun iddiası bu yönde.

    8️⃣ Thick as Thieves

    Thick as Thieves Tam Boyutta Gör
    Gizlilik ve soygun temalı oyunlara modern bir dokunuş getirme iddiasıyla yola çıkan Thick as Thieves, daha önce Deus Ex ve Thief gibi oyunlarda önemli bir rol oynamış olan Warren Spector'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Nişancı, Gizlilik (Stealth)
    • Çıkış Tarihi: 20 Mayıs
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Oyuncular, yüksek güvenlikli kasalardan paha biçilemez sanat eserlerine kadar uzanan geniş bir hedef yelpazesinde, her hamlesi titizlikle hesaplanması gereken usta hırsızları kontrol edecek. "Thick as Thieves"i benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise çevreyle olan etkileşim seviyesi; her objenin ve her sesin birer stratejik unsura dönüştüğü bu dünyada, sadece kaba kuvvetle değil, zeka ve çeviklikle ilerlemek gerekiyor. Thick as Thieves, hem tek oyunculu hem de co-op modlarıyla gelecek.

    9️⃣ Paralives

    Paralives Tam Boyutta Gör
    The Sims tarzı sanal hayat simülasyonlarından hoşlananlar için Mayıs ayında çıkan en ilgi çekici oyunlardan biri Paralives olacak. Oyun ilk aşamada Erken Erişim (Early Access) sürümüyle sadece PC'ye gelecek.
    • Tür: Simülasyon
    • Çıkış Tarihi: 25 Mayıs
    • Platform: PC (Erken Erişim)

    Paralives, oyunculara sadece bir karakter yönetimi değil, her ayrıntısına müdahale edebildikleri bir dünya vadediyor. Gelişmiş inşa araçları sayesinde duvarların boyundan mobilyaların rengine kadar her şeyi özelleştirmek mümkün. Oyunun merkezinde ise "Parafolk" adı verilen karakterlerin kişilik derinlikleri ve sosyal ilişkileri yer alıyor.

    🔟 Yoshi and the Mysterious Book

    Yoshi and the Mysterious Book Tam Boyutta Gör
    Nintendo tarafında Mayıs ayının en dikkat çeken oyunu ise Yoshi and the Mysterious Book.
    • Tür: Platform
    • Çıkış Tarihi: 21 Mayıs
    • Platform: Switch 2

    Yeni nesil Nintendo donanımının yeteneklerini sergilemek üzere tasarlanan Yoshi and the Mysterious Book, serinin klasikleşmiş "el yapımı" estetiğini koruyor. Bu kez Yoshi, her sayfası farklı bir oyun dünyasına açılan gizemli ve büyülü bir kitabın içine çekiliyor. Kağıt katlama sanatından (origami) sulu boya dokularına kadar her bölümde değişen görsel tarzıyla oyun, oyunculara adeta yaşayan bir illüstrasyonun içindeymiş hissi veriyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    büyülü silah sura farm itemleri araç muayenesi 3 ay önceden yapılabilir egea nın en çok tutulan motoru kargolar xray den geçiyor mu kelimelik oyununda hile varmı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum