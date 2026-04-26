Her ay olduğu gibi Mayıs ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Forza Horizon serisi ana seriye yıllar sonra yeni bir oyun eklerken, IO Interactive'in epey ilgi çekici duran James Bond oyunu da oyunseverlerle buluşacak. Bunların yanı sıra Directive 8020 ve Zero Parades gibi merak uyandıran oyunlar da Mayıs ayında çıkacak.

Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ 007 First Light

Tam Boyutta Gör Adında bulunan 007 ibaresinden de anlayacağınız üzere bir James Bond oyunu olan 007 First Light, gerek konusu gerekse stüdyosuyla merak uyandırıyor. Çünkü bu James Bond oyununu, Hitman oyunlarını yapan IO Interactive hazırlıyor.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 27 Mayıs

: 27 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

2️⃣ Forza Horizon 6

Tam Boyutta Gör En sevilen yarış serilerinden olan Forza Horizon, yıllar sonra ana seriye yeni bir oyun daha ekliyor. Üstelik bu kez sadece Xbox'a değil, PlayStation'a da geliyor.

Tür : Yarış

: Yarış Çıkış Tarihi : 15 Mayıs

: 15 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Horizon serisinin yeni rotası Japonya! Forza Horizon 6'da oyunculara Tokyo’nun neon ışıkları, kırsal bölgelerin sakin yolları ve ikonik Mount Fuji gibi doğal güzelliklerle dolu bir açık dünya haritası sunulacak. Oyun, Japonya’nın zengin otomobil kültürünü ve sezonlara bağlı değişen çevresel unsurları ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

3️⃣ Directive 8020: A Dark Pictures Game

Tam Boyutta Gör Directive 8020, Until Dawn ve The Quarry gibi oyunları da yapan Supermassive Games'in The Dark Pictures Anthology serisindeki beşinci oyun olarak dikkat çekiyor.

Tür : İnteraktif Drama, Korku

: İnteraktif Drama, Korku Çıkış Tarihi : 12 Mayıs

: 12 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Directive 8020, stüdyoyla özdeşleşen sinematik anlatı ve seçim odaklı oynanışı koruyor ama bu kez korkudan biraz uzaklaşıp bilim kurgu türüne kayarak seriyi uzayın derinliklerine taşıyor. Ayrıca bu kez oyunculara tercihlerini değiştirip farklı sonuçları görme imkânı da sunuluyor.

4️⃣ Zero Parades: For Dead Spies

Tam Boyutta Gör Zero Parades: For Dead Spies, Disco Elysium’un arkasındaki stüdyo olan ZA/UM'un yeni hikâye odaklı casus-RPG’si olarak yılın en merak edilen yapımlarından biri.

Tür : RPG

: RPG Çıkış Tarihi : 21 Mayıs

: 21 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5

Entrika, ihanet ve psikolojik gerilimle bezeli bir şehirde geçen ZERO PARADES'te oyuncular, oyuncular seçimlerinin karakterin hem ilişkilerini hem de zihinsel durumunu doğrudan etkileyeceği bir deneyim yaşayacaklar. Hikâyenin merkezinde, geçmişi pişmanlıklarla dolu bir dedektif olan Hershel Wilk yer alacak.

5️⃣ LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Tam Boyutta Gör Traveller's Tales, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden Lego oyunlarına Mayıs ayında bir yenisini daha ekleyecek.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 22 Mayıs

: 22 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Batman'in hikâyesini League of Shadows tarafından eğitildiği gençlik yıllarından başlatıp günümüze kadar getiriyor. Gotham'ın Kara Şövalye'sine dönüşen Bruce Wayne, bir yandan Catwoman, Jim Gordon, Robin gibi dostlar edinirken, diğer yandan Joker, Penguin, Poison Ivy gibi kötülerle karşı karşıya geliyor. Yeni LEGO Batman oyunu, serinin hayranlarına dolu dolu bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor ki şu ana kadar yayınlanan fragmanlar epey beğenildi.

6️⃣ Mixtape

Tam Boyutta Gör Stop-motion animasyon filmlerinden esinlenen bir estetiğe sahip olan Mixtape, konusuyla 80'lerin gençlik filmlerine benzetiliyor.

Tür : Macera

: Macera Çıkış Tarihi : 7 Mayıs

: 7 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Hikâye odaklı bu macera oyununda, liseden üç arkadaş müzik dolu bir yolculuğa çıkıyor. Dönemin ruhunu yansıtan şarkılar, onları oldukları kişiye dönüştüren ortak geçmişlerine dair anıların içine çekiyor.

7️⃣ The Relic: First Guardian

Tam Boyutta Gör Aynı Crimson Desert gibi Güney Kore çıkışlı bir oyun olan The Relic: First Guardian, soulslike türünden hoşlananların şans verebileceği bir oyun.

Tür : Aksiyon-Macera, Soulslike

: Aksiyon-Macera, Soulslike Çıkış Tarihi : 26 Mayıs

: 26 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

The Relic: First Guardian'ın şu ana kadar yayınlanan fragmanları karanlık atmosferi ve akıcı dövüş sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyun, yıkımın eşiğindeki bir dünyayı kurtarmak için kadim bir yadigârın parçalarını toplamak zorunda olan "Son Muhafız"ın yolculuğunu konu alıyor. The Relic: First Guardian, oyunculara sadece reflekslere dayalı bir dövüş mekaniği değil, aynı zamanda stratejik bir gelişim süreci de vadediyor. Oyunda seçilen silahlar ve rün dizilimleri, karakterin oynanış stilini tamamen değiştirerek her oyuncuya özgün bir deneyim alanı açıyor. En azından stüdyonun iddiası bu yönde.

8️⃣ Thick as Thieves

Tam Boyutta Gör Gizlilik ve soygun temalı oyunlara modern bir dokunuş getirme iddiasıyla yola çıkan Thick as Thieves, daha önce Deus Ex ve Thief gibi oyunlarda önemli bir rol oynamış olan Warren Spector'ın imzasını taşıyor.

Tür : Nişancı, Gizlilik (Stealth)

: Nişancı, Gizlilik (Stealth) Çıkış Tarihi : 20 Mayıs

: 20 Mayıs Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyuncular, yüksek güvenlikli kasalardan paha biçilemez sanat eserlerine kadar uzanan geniş bir hedef yelpazesinde, her hamlesi titizlikle hesaplanması gereken usta hırsızları kontrol edecek. "Thick as Thieves"i benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise çevreyle olan etkileşim seviyesi; her objenin ve her sesin birer stratejik unsura dönüştüğü bu dünyada, sadece kaba kuvvetle değil, zeka ve çeviklikle ilerlemek gerekiyor. Thick as Thieves, hem tek oyunculu hem de co-op modlarıyla gelecek.

9️⃣ Paralives

Tam Boyutta Gör The Sims tarzı sanal hayat simülasyonlarından hoşlananlar için Mayıs ayında çıkan en ilgi çekici oyunlardan biri Paralives olacak. Oyun ilk aşamada Erken Erişim (Early Access) sürümüyle sadece PC'ye gelecek.

Tür : Simülasyon

: Simülasyon Çıkış Tarihi : 25 Mayıs

: 25 Mayıs Platform: PC (Erken Erişim)

Paralives, oyunculara sadece bir karakter yönetimi değil, her ayrıntısına müdahale edebildikleri bir dünya vadediyor. Gelişmiş inşa araçları sayesinde duvarların boyundan mobilyaların rengine kadar her şeyi özelleştirmek mümkün. Oyunun merkezinde ise "Parafolk" adı verilen karakterlerin kişilik derinlikleri ve sosyal ilişkileri yer alıyor.

🔟 Yoshi and the Mysterious Book

Tam Boyutta Gör Nintendo tarafında Mayıs ayının en dikkat çeken oyunu ise Yoshi and the Mysterious Book.

Tür : Platform

: Platform Çıkış Tarihi : 21 Mayıs

: 21 Mayıs Platform: Switch 2

Yeni nesil Nintendo donanımının yeteneklerini sergilemek üzere tasarlanan Yoshi and the Mysterious Book, serinin klasikleşmiş "el yapımı" estetiğini koruyor. Bu kez Yoshi, her sayfası farklı bir oyun dünyasına açılan gizemli ve büyülü bir kitabın içine çekiliyor. Kağıt katlama sanatından (origami) sulu boya dokularına kadar her bölümde değişen görsel tarzıyla oyun, oyunculara adeta yaşayan bir illüstrasyonun içindeymiş hissi veriyor.

