Her ay olduğu gibi Mayıs ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Forza Horizon serisi ana seriye yıllar sonra yeni bir oyun eklerken, IO Interactive'in epey ilgi çekici duran James Bond oyunu da oyunseverlerle buluşacak. Bunların yanı sıra Directive 8020 ve Zero Parades gibi merak uyandıran oyunlar da Mayıs ayında çıkacak.
Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ 007 First Light
- Tür: Aksiyon-Macera
- Çıkış Tarihi: 27 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.
2️⃣ Forza Horizon 6
- Tür: Yarış
- Çıkış Tarihi: 15 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Horizon serisinin yeni rotası Japonya! Forza Horizon 6'da oyunculara Tokyo’nun neon ışıkları, kırsal bölgelerin sakin yolları ve ikonik Mount Fuji gibi doğal güzelliklerle dolu bir açık dünya haritası sunulacak. Oyun, Japonya’nın zengin otomobil kültürünü ve sezonlara bağlı değişen çevresel unsurları ön plana çıkarmayı amaçlıyor.
3️⃣ Directive 8020: A Dark Pictures Game
- Tür: İnteraktif Drama, Korku
- Çıkış Tarihi: 12 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Directive 8020, stüdyoyla özdeşleşen sinematik anlatı ve seçim odaklı oynanışı koruyor ama bu kez korkudan biraz uzaklaşıp bilim kurgu türüne kayarak seriyi uzayın derinliklerine taşıyor. Ayrıca bu kez oyunculara tercihlerini değiştirip farklı sonuçları görme imkânı da sunuluyor.
4️⃣ Zero Parades: For Dead Spies
- Tür: RPG
- Çıkış Tarihi: 21 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5
Entrika, ihanet ve psikolojik gerilimle bezeli bir şehirde geçen ZERO PARADES'te oyuncular, oyuncular seçimlerinin karakterin hem ilişkilerini hem de zihinsel durumunu doğrudan etkileyeceği bir deneyim yaşayacaklar. Hikâyenin merkezinde, geçmişi pişmanlıklarla dolu bir dedektif olan Hershel Wilk yer alacak.
5️⃣ LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Tür: Aksiyon-Macera
- Çıkış Tarihi: 22 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Batman'in hikâyesini League of Shadows tarafından eğitildiği gençlik yıllarından başlatıp günümüze kadar getiriyor. Gotham'ın Kara Şövalye'sine dönüşen Bruce Wayne, bir yandan Catwoman, Jim Gordon, Robin gibi dostlar edinirken, diğer yandan Joker, Penguin, Poison Ivy gibi kötülerle karşı karşıya geliyor. Yeni LEGO Batman oyunu, serinin hayranlarına dolu dolu bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor ki şu ana kadar yayınlanan fragmanlar epey beğenildi.
6️⃣ Mixtape
- Tür: Macera
- Çıkış Tarihi: 7 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Hikâye odaklı bu macera oyununda, liseden üç arkadaş müzik dolu bir yolculuğa çıkıyor. Dönemin ruhunu yansıtan şarkılar, onları oldukları kişiye dönüştüren ortak geçmişlerine dair anıların içine çekiyor.
7️⃣ The Relic: First Guardian
- Tür: Aksiyon-Macera, Soulslike
- Çıkış Tarihi: 26 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
The Relic: First Guardian'ın şu ana kadar yayınlanan fragmanları karanlık atmosferi ve akıcı dövüş sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyun, yıkımın eşiğindeki bir dünyayı kurtarmak için kadim bir yadigârın parçalarını toplamak zorunda olan "Son Muhafız"ın yolculuğunu konu alıyor. The Relic: First Guardian, oyunculara sadece reflekslere dayalı bir dövüş mekaniği değil, aynı zamanda stratejik bir gelişim süreci de vadediyor. Oyunda seçilen silahlar ve rün dizilimleri, karakterin oynanış stilini tamamen değiştirerek her oyuncuya özgün bir deneyim alanı açıyor. En azından stüdyonun iddiası bu yönde.
8️⃣ Thick as Thieves
- Tür: Nişancı, Gizlilik (Stealth)
- Çıkış Tarihi: 20 Mayıs
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyuncular, yüksek güvenlikli kasalardan paha biçilemez sanat eserlerine kadar uzanan geniş bir hedef yelpazesinde, her hamlesi titizlikle hesaplanması gereken usta hırsızları kontrol edecek. "Thick as Thieves"i benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise çevreyle olan etkileşim seviyesi; her objenin ve her sesin birer stratejik unsura dönüştüğü bu dünyada, sadece kaba kuvvetle değil, zeka ve çeviklikle ilerlemek gerekiyor. Thick as Thieves, hem tek oyunculu hem de co-op modlarıyla gelecek.
9️⃣ Paralives
- Tür: Simülasyon
- Çıkış Tarihi: 25 Mayıs
- Platform: PC (Erken Erişim)
Paralives, oyunculara sadece bir karakter yönetimi değil, her ayrıntısına müdahale edebildikleri bir dünya vadediyor. Gelişmiş inşa araçları sayesinde duvarların boyundan mobilyaların rengine kadar her şeyi özelleştirmek mümkün. Oyunun merkezinde ise "Parafolk" adı verilen karakterlerin kişilik derinlikleri ve sosyal ilişkileri yer alıyor.
🔟 Yoshi and the Mysterious Book
- Tür: Platform
- Çıkış Tarihi: 21 Mayıs
- Platform: Switch 2
Yeni nesil Nintendo donanımının yeteneklerini sergilemek üzere tasarlanan Yoshi and the Mysterious Book, serinin klasikleşmiş "el yapımı" estetiğini koruyor. Bu kez Yoshi, her sayfası farklı bir oyun dünyasına açılan gizemli ve büyülü bir kitabın içine çekiliyor. Kağıt katlama sanatından (origami) sulu boya dokularına kadar her bölümde değişen görsel tarzıyla oyun, oyunculara adeta yaşayan bir illüstrasyonun içindeymiş hissi veriyor.