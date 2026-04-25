Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mayıs ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

    Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, Marvel'dan bir saatlik Punisher filmi, Mortal Kombat 2... Mayıs ayında sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor.    

    Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

    1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Star Wars: The Mandalorian and Grogu Tam Boyutta Gör
    Star Wars serisi, The Mandalorian dizisinin uzantısı niteliğindeki The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönüyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera
    • Yönetmen: Jon Favreau
    • Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White
    • Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

    2️⃣ Mortal Kombat 2

    Mortal Kombat 2 Tam Boyutta Gör
    2021 yapımı Mortal Kombat'ın devam filmi, özellikle serinin hayranları için Mayıs ayının en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Dövüş, Fantastik, Aksiyon
    • Yönetmen: Simon McQuoid
    • Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano
    • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs / Vizyon

    İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor. Film, Johnny Cage’in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi’nin, varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

    3️⃣ The Punisher: One Last Kill

    The Punisher: One Last Kill Tam Boyutta Gör
    Punisher'a odaklanan bir saatlik bir TV filmi olarak tanımlanan One Last Kill, 12 Mayıs'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.
    • Tür: Aksiyon, Suç
    • Yönetmen: Reinaldo Marcus Green
    • Oyuncular: Jon Bernthal, Chelsea Brea, Colton Hill
    • Çıkış Tarihi: 12 Mayıs / Disney+

    Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Hikâye, "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacak. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor.

    4️⃣ Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2)

    Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2) Tam Boyutta Gör
    2006 yapımı Şeytan Mayka Giyer'in 20 yıl sonra gelen devam filmi, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: David Frankel
    • Oyuncular: Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci
    • Çıkış Tarihi: 1 Mayıs / Vizyon

    Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly kariyerinin son dönemecine yaklaşmaktadır. Sektördeki gücünü korumaya çalışan Miranda, geçmişte yollarını ayırdığı eski asistanı Andy Sachs ile beklemedik bir iş birliği yapar. Ancak ikilinin karşısında, artık sektörün önde gelen ve hırslı bir yöneticisi haline gelen eski çalışma arkadaşları Emily Charlton yer almaktadır. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla birleştiği bu süreçte karakterler; değişen moda standartları, kurumsal entrikalar ve prestijlerini koruma çabası arasında denge kurmaya çalışır.

    5️⃣ Kremlin'in Büyücüsü (The Wizard of the Kremlin)

    Kremlin'in Büyücüsü (The Wizard of the Kremlin) Tam Boyutta Gör
    Vladimir Putin'in Rusya'da güç devşirmeye başladığı döneme odaklanan filmde Putin'i ünlü oyuncu Jude Law canlandırıyor.
    • Tür: Politik Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Olivier Assayas
    • Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright
    • Çıkış Tarihi: 8 Mayıs / Vizyon

    1990’larda geçen film, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ve propagandayla ayakta duran karanlık Rus rejiminin işe aldığı TV yapımcısı Vadim Baranov’a (Paul Dano) odaklanıyor. Kamuoyundaki algıyı manipüle etmek için yalan ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Baranov, toplumda sahte bir imaj yaratılmasının arkasındaki beyin hâline geliyor. Özgür ruhlu Ksneia (Vikander) ona oynadığı tehlikeli oyunun sonuçları olduğunu gösterince, Baranov’un kişisel meseleleriyle de uğraşması gerekiyor.

    6️⃣ Backrooms

    Backrooms Tam Boyutta Gör
    Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, Mayıs ayında çıkacak korku filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Projenin başında YouTube videolarıyla ünlü olan Kane Parsons var.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Kane Parsons
    • Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
    • Çıkış Tarihi: 28 Mayıs / Vizyon

    Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

    7️⃣ Bir Adam Yaratmak

    Bir Adam Yaratmak Tam Boyutta Gör
    Yerli sinema adına sönük geçecek gibi görünen Mayıs ayında öne çıkan Türk filmlerinden biri Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü üstlendiği Bir Adam Yaratmak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Murat Çeri
    • Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Gülperi Özdemir
    • Çıkış Tarihi: 1 Mayıs / Vizyon

    Yazar Hüsrev, kaleme aldığı trajedinin içine sürüklenir. Oyununda olduğu gibi istemeden bir cinayet işler ve gerçek ile kurgu arasındaki sınır silinir. Sanat ile yaşam, kader ile özgür irade arasındaki çatışma giderek derinleşir. Ölüm, Tanrı, suçluluk ve varoluş üzerine sorgulamaları onu babası gibi bir incir ağacının gölgesinde intihara mı, yoksa aklını yitirmeye mi sürükleyecektir?

    8️⃣ Fünye (Fuze)

    Fünye (Fuze) Tam Boyutta Gör
    Aksiyon meraklıları için Mayıs ayının öne çıkan filmi, yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fünye (Fuze) olacak.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç
    • Yönetmen: David Mackenzie
    • Oyuncular: Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw
    • Çıkış Tarihi: 8 Mayıs / Vizyon

    Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.

    9️⃣ Yerime Geç (Swapped)

    Swapped Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri, animasyon türündeki Swapped olacak.
    • Tür: Animasyon, Aile
    • Yönetmen: Nathan Greno
    • Oyuncular: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer
    • Çıkış Tarihi: 1 Mayıs / Netflix

    Ormanda yaşayan küçük bir canlıyla görkemli bir kuşun bedenleri aniden yer değiştirince hayatlarının en çılgın maceralarına atılmak ve sağ kalabilmek için birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalırlar.

    🔟 Jack Ryan: Ghost War

    Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video açısından Mayıs ayının öne çıkan filmi ise popüler Jack Ryan serisinin yeni filmi Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War olacak.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: Andrew Bernstein
    • Oyuncular: John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel
    • Çıkış Tarihi: 20 Mayıs / Amazon Prime Video

    Bu yeni filmde Jack Ryan, uluslararası gizli bir görevin ölümcül bir komployu ortaya çıkarmasıyla istemeyerek de olsa casusluk dünyasına geri döner. Zamana karşı yarışan Jack, başıboş bir karanlık operasyon birimine karşı çok riskli ve çok kişisel bir savaşta CIA arkadaşları Mike November ve James Greer ile keskin zekâlı MI6 ajanı Emma Marlow'a katılır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dershane deneme ücretleri en iyi led trafosu markası e-devlet şifremi doğru girdiğim halde yanlış diyor dizel araç ilk çalıştığında neden beyaz duman atar .d ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C75
    realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum