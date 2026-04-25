Mayıs ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Nisan ayı oldukça çeşitli ve zengin bir vizyon programına sahip. Bir yandan yeni Super Mario. Bros filmi ve Lee Cronin'den Mumya gibi gişe potansiyeli yüksek filmler sinemalara gelirken, diğer yandan The Drama ve Michael gibi dikkat çekici dramalar da izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Top Gun ve Kill Bill gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.

Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tam Boyutta Gör Star Wars serisi, The Mandalorian dizisinin uzantısı niteliğindeki The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Jon Favreau

: Jon Favreau Oyuncular : Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White

: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

2️⃣ Mortal Kombat 2

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı Mortal Kombat'ın devam filmi, özellikle serinin hayranları için Mayıs ayının en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Dövüş, Fantastik, Aksiyon

: Dövüş, Fantastik, Aksiyon Yönetmen : Simon McQuoid

: Simon McQuoid Oyuncular : Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano

: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano Vizyon Tarihi: 8 Mayıs / Vizyon

İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor. Film, Johnny Cage’in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi’nin, varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

3️⃣ The Punisher: One Last Kill

Tam Boyutta Gör Punisher'a odaklanan bir saatlik bir TV filmi olarak tanımlanan One Last Kill, 12 Mayıs'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Reinaldo Marcus Green

: Reinaldo Marcus Green Oyuncular : Jon Bernthal, Chelsea Brea, Colton Hill

: Jon Bernthal, Chelsea Brea, Colton Hill Çıkış Tarihi: 12 Mayıs / Disney+

Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Hikâye, "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacak. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor.

4️⃣ Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2)

Tam Boyutta Gör 2006 yapımı Şeytan Mayka Giyer'in 20 yıl sonra gelen devam filmi, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : David Frankel

: David Frankel Oyuncular : Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci

: Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci Çıkış Tarihi: 1 Mayıs / Vizyon

Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly kariyerinin son dönemecine yaklaşmaktadır. Sektördeki gücünü korumaya çalışan Miranda, geçmişte yollarını ayırdığı eski asistanı Andy Sachs ile beklemedik bir iş birliği yapar. Ancak ikilinin karşısında, artık sektörün önde gelen ve hırslı bir yöneticisi haline gelen eski çalışma arkadaşları Emily Charlton yer almaktadır. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla birleştiği bu süreçte karakterler; değişen moda standartları, kurumsal entrikalar ve prestijlerini koruma çabası arasında denge kurmaya çalışır.

5️⃣ Kremlin'in Büyücüsü (The Wizard of the Kremlin)

Tam Boyutta Gör Vladimir Putin'in Rusya'da güç devşirmeye başladığı döneme odaklanan filmde Putin'i ünlü oyuncu Jude Law canlandırıyor.

Tür : Politik Gerilim, Drama

: Politik Gerilim, Drama Yönetmen : Olivier Assayas

: Olivier Assayas Oyuncular : Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright

: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright Çıkış Tarihi: 8 Mayıs / Vizyon

1990’larda geçen film, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ve propagandayla ayakta duran karanlık Rus rejiminin işe aldığı TV yapımcısı Vadim Baranov’a (Paul Dano) odaklanıyor. Kamuoyundaki algıyı manipüle etmek için yalan ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Baranov, toplumda sahte bir imaj yaratılmasının arkasındaki beyin hâline geliyor. Özgür ruhlu Ksneia (Vikander) ona oynadığı tehlikeli oyunun sonuçları olduğunu gösterince, Baranov’un kişisel meseleleriyle de uğraşması gerekiyor.

6️⃣ Backrooms

Tam Boyutta Gör Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, Mayıs ayında çıkacak korku filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Projenin başında YouTube videolarıyla ünlü olan Kane Parsons var.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Kane Parsons

: Kane Parsons Oyuncular : Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve

: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve Çıkış Tarihi: 28 Mayıs / Vizyon

Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

7️⃣ Bir Adam Yaratmak

Tam Boyutta Gör Yerli sinema adına sönük geçecek gibi görünen Mayıs ayında öne çıkan Türk filmlerinden biri Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü üstlendiği Bir Adam Yaratmak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Murat Çeri

: Murat Çeri Oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Gülperi Özdemir

Tür: Drama | Yönetmen: Murat Çeri | Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Gülperi Özdemir | Çıkış Tarihi: 1 Mayıs / Vizyon

Yazar Hüsrev, kaleme aldığı trajedinin içine sürüklenir. Oyununda olduğu gibi istemeden bir cinayet işler ve gerçek ile kurgu arasındaki sınır silinir. Sanat ile yaşam, kader ile özgür irade arasındaki çatışma giderek derinleşir. Ölüm, Tanrı, suçluluk ve varoluş üzerine sorgulamaları onu babası gibi bir incir ağacının gölgesinde intihara mı, yoksa aklını yitirmeye mi sürükleyecektir?

8️⃣ Fünye (Fuze)

Tam Boyutta Gör Aksiyon meraklıları için Mayıs ayının öne çıkan filmi, yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fünye (Fuze) olacak.

Tür : Aksiyon, Gerilim, Suç

: Aksiyon, Gerilim, Suç Yönetmen : David Mackenzie

: David Mackenzie Oyuncular : Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw

: Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw Çıkış Tarihi: 8 Mayıs / Vizyon

Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.

9️⃣ Yerime Geç (Swapped)

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri, animasyon türündeki Swapped olacak.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen : Nathan Greno

: Nathan Greno Oyuncular : Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer

: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer Çıkış Tarihi: 1 Mayıs / Netflix

Ormanda yaşayan küçük bir canlıyla görkemli bir kuşun bedenleri aniden yer değiştirince hayatlarının en çılgın maceralarına atılmak ve sağ kalabilmek için birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalırlar.

🔟 Jack Ryan: Ghost War

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video açısından Mayıs ayının öne çıkan filmi ise popüler Jack Ryan serisinin yeni filmi Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War olacak.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Andrew Bernstein

: Andrew Bernstein Oyuncular : John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel

: John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel Çıkış Tarihi: 20 Mayıs / Amazon Prime Video

Bu yeni filmde Jack Ryan, uluslararası gizli bir görevin ölümcül bir komployu ortaya çıkarmasıyla istemeyerek de olsa casusluk dünyasına geri döner. Zamana karşı yarışan Jack, başıboş bir karanlık operasyon birimine karşı çok riskli ve çok kişisel bir savaşta CIA arkadaşları Mike November ve James Greer ile keskin zekâlı MI6 ajanı Emma Marlow'a katılır.

