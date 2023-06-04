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    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, orta ve üst seviyede Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Mayıs 2023'ün öne çıkan telefonları..
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    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Popüler akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye telefonların yarıştığı listede durumlar nasıl? Gelin 1/30 Mayıs tarihleri arası toplanan istatistiklere göre dünyanın en güçlü Android telefonlarına göz atalım.

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    Paylaşılan listeye bakıldığında, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonların Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu cihazlar arasından liderlik koltuğuna yerleşmeyi başaran isim, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili iQOO Neo 8 Pro oldu. AnTuTu V9 testlerinde 1,358.352 puana ev sahipliği yapan model, yeni bir rekora imza atmayı da başardı. 

    Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer modeller sırasıyla OnePlus 11 (1.324.440) , Oppo Find X6 Pro (1.307.816) ve iQOO 11 Pro (1.306.644) ve REDMAGIC 8 Pro+ (1.306.508) oldu. Amiral gemisi sıralamasının son beş sırası ise, Vivo X Fold2 (1.301.719), Vivo X90 pro+ (1.300.735), Xiaomi 13 Ultra (1.292.661), iQOO 11 (1.286.901)ve Meizu 20 Pro (1.283.411) ile tamamlanıyor.

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi sıralamasına gelirsek, burada MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemcilerin yogunluk kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına, Realme GT Neo 5 SE (980.0078), Redmi Note 12 Turbo (963.053) ve Vivo S16 Pro (846.570) eşlik ediyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise sırasıyla, iQOO Neo7 SERedmi K60EOnePlus Ace RacingOPPO Reno 9 Pro 5GOnePlus Ace, Realme GT Neo 3 ve Redmi K50 oldu.

    En performanslı Android telefonlar (Mayıs)

    1. iQOO Neo 8 Pro
    2. OnePlus 11
    3. Oppo Find X6 Pro
    4. iQOO 11 Pro
    5. REDMAGIC 8 Pro+
    6. Vivo X Fold2
    7. Vivo X90 pro+
    8. Xiaomi 13 Ultra
    9. iQOO 11
    10. Meizu 20 Pro

    Orta seviyede en güçlü telefonlar (Mayıs)

    1. Realme GT Neo 5 SE
    2. Redmi Note 12 Turbo
    3. Vivo S16 Pro
    4. iQOO Neo7 SE
    5. Redmi K60E
    6. OnePlus Ace Racing
    7. OPPO Reno 9 Pro 5G
    8. OnePlus Ace
    9. Realme GT Neo 3
    10. Redmi K50
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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