Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

- Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- En performanslı Android telefonlar (Mayıs)
- Orta seviyede en güçlü telefonlar (Mayıs)
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Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
Paylaşılan listeye bakıldığında, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonların Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu cihazlar arasından liderlik koltuğuna yerleşmeyi başaran isim, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili iQOO Neo 8 Pro oldu. AnTuTu V9 testlerinde 1,358.352 puana ev sahipliği yapan model, yeni bir rekora imza atmayı da başardı.
Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer modeller sırasıyla OnePlus 11 (1.324.440) , Oppo Find X6 Pro (1.307.816) ve iQOO 11 Pro (1.306.644) ve REDMAGIC 8 Pro+ (1.306.508) oldu. Amiral gemisi sıralamasının son beş sırası ise, Vivo X Fold2 (1.301.719), Vivo X90 pro+ (1.300.735), Xiaomi 13 Ultra (1.292.661), iQOO 11 (1.286.901)ve Meizu 20 Pro (1.283.411) ile tamamlanıyor.
En performanslı Android telefonlar (Mayıs)
- iQOO Neo 8 Pro
- OnePlus 11
- Oppo Find X6 Pro
- iQOO 11 Pro
- REDMAGIC 8 Pro+
- Vivo X Fold2
- Vivo X90 pro+
- Xiaomi 13 Ultra
- iQOO 11
- Meizu 20 Pro
Orta seviyede en güçlü telefonlar (Mayıs)
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Vivo S16 Pro
- iQOO Neo7 SE
- Redmi K60E
- OnePlus Ace Racing
- OPPO Reno 9 Pro 5G
- OnePlus Ace
- Realme GT Neo 3
- Redmi K50
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)