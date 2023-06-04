Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Popüler akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye telefonların yarıştığı listede durumlar nasıl? Gelin 1/30 Mayıs tarihleri arası toplanan istatistiklere göre dünyanın en güçlü Android telefonlarına göz atalım.

Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Paylaşılan listeye bakıldığında, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonların Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu cihazlar arasından liderlik koltuğuna yerleşmeyi başaran isim, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili iQOO Neo 8 Pro oldu. AnTuTu V9 testlerinde 1,358.352 puana ev sahipliği yapan model, yeni bir rekora imza atmayı da başardı.

Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer modeller sırasıyla OnePlus 11 (1.324.440) , Oppo Find X6 Pro (1.307.816) ve iQOO 11 Pro (1.306.644) ve REDMAGIC 8 Pro+ (1.306.508) oldu. Amiral gemisi sıralamasının son beş sırası ise, Vivo X Fold2 (1.301.719), Vivo X90 pro+ (1.300.735), Xiaomi 13 Ultra (1.292.661), iQOO 11 (1.286.901)ve Meizu 20 Pro (1.283.411) ile tamamlanıyor.

Tam Boyutta Gör Alt amiral gemisi sıralamasına gelirsek, burada MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemcilerin yogunluk kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına, Realme GT Neo 5 SE (980.0078), Redmi Note 12 Turbo (963.053) ve Vivo S16 Pro (846.570) eşlik ediyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise sırasıyla, iQOO Neo7 SE, Redmi K60E, OnePlus Ace Racing, OPPO Reno 9 Pro 5G, OnePlus Ace, Realme GT Neo 3 ve Redmi K50 oldu.

En performanslı Android telefonlar (Mayıs)

iQOO Neo 8 Pro OnePlus 11 Oppo Find X6 Pro iQOO 11 Pro REDMAGIC 8 Pro+ Vivo X Fold2 Vivo X90 pro+ Xiaomi 13 Ultra iQOO 11 Meizu 20 Pro

Orta seviyede en güçlü telefonlar (Mayıs)

Realme GT Neo 5 SE Redmi Note 12 Turbo Vivo S16 Pro iQOO Neo7 SE Redmi K60E OnePlus Ace Racing OPPO Reno 9 Pro 5G OnePlus Ace Realme GT Neo 3 Redmi K50

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Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste