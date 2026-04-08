Mazda, otomobillerde dev ekran modasını destekliyor

Mazda Motor Avrupa Tasarım Direktörü Jo Stenuit, büyük ekranların sadece daha fazla bilgi göstermek için değil, bilgiyi daha net sunmak için tercih edildiğini açıkladı. Bu yaklaşımın en dikkat çekici örneklerinden biri, yeni Mazda CX-6e modelinde görülüyor. Modelde tam 26 inçlik dev bir ekran yer alıyor ve bu ekranın gelecekte diğer Mazda modellerine de gelmesi bekleniyor.
Mazda’nın tasarım anlayışı da bu doğrultuda değişiyor. Geleneksel sade kokpit ve fiziksel düğmeler yerini daha dijital bir deneyime bırakıyor. CX-6e’de klasik gösterge paneli tamamen kaldırılırken, bunun yerine büyük bir head-up display kullanılıyor. Bu sistem sayesinde sürücünün gözünü yoldan ayırmadan tüm önemli bilgileri görebileceği ifade ediliyor.
Stenuit’e göre, ekranın yolcu tarafına kadar uzanması yolcuyu da deneyimin bir parçası haline getiriyor. Ancak bu yaklaşım, araçla ilgili birçok fonksiyonun da ekran üzerinden kontrol edilmesi nedeniyle sürücünün dikkatinin dağılması açısından ciddi riskler barındırıyor.
Mazda'nın yeni iç mekân anlayışının nasıl şekilleneceği, yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni modelle birlikte daha net ortaya çıkacak. Ancak görünen o ki, otomobillerde fiziksel tuşların yerini ekranlar almaya devam edecek.
