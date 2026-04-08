    Mazda, otomobillerde dev ekran modasını destekliyor

    Mazda, otomobil iç mekânlarında büyüyen ekran modasına karşı çıkmak yerine destekliyor. Marka, büyük ekranların sürüş deneyimini iyileştirdiğini savunuyor.           

    Mazda'dan dev ekran kararı: Tuşlar tarih oluyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda büyük ekranlar otomobil dünyasında standart haline geldi. Bu ekranlar bilgi ve eğlence deneyimini iyileştirse de konu güvenlik olduğunda soru işaretleri yaratıyor. Mazda ise bu konuda net bir tavır sergileyerek büyük ekran modasını savundu.

    Mazda Motor Avrupa Tasarım Direktörü Jo Stenuit, büyük ekranların sadece daha fazla bilgi göstermek için değil, bilgiyi daha net sunmak için tercih edildiğini açıkladı. Bu yaklaşımın en dikkat çekici örneklerinden biri, yeni Mazda CX-6e modelinde görülüyor. Modelde tam 26 inçlik dev bir ekran yer alıyor ve bu ekranın gelecekte diğer Mazda modellerine de gelmesi bekleniyor.

    Mazda’nın tasarım anlayışı da bu doğrultuda değişiyor. Geleneksel sade kokpit ve fiziksel düğmeler yerini daha dijital bir deneyime bırakıyor. CX-6e’de klasik gösterge paneli tamamen kaldırılırken, bunun yerine büyük bir head-up display kullanılıyor. Bu sistem sayesinde sürücünün gözünü yoldan ayırmadan tüm önemli bilgileri görebileceği ifade ediliyor.

    Stenuit’e göre, ekranın yolcu tarafına kadar uzanması yolcuyu da deneyimin bir parçası haline getiriyor. Ancak bu yaklaşım, araçla ilgili birçok fonksiyonun da ekran üzerinden kontrol edilmesi nedeniyle sürücünün dikkatinin dağılması açısından ciddi riskler barındırıyor. 

    Mazda’nın yeni iç mekân anlayışının nasıl şekilleneceği, yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni modelle birlikte daha net ortaya çıkacak. Ancak görünen o ki, otomobillerde fiziksel tuşların yerini ekranlar almaya devam edecek.

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    debriyaj neden sertleşir naylon staj nedir karizmatik erkek isimleri türk telekom dsl ve internet ışığı yanmıyor hotline miami türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
