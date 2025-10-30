Mazda, şarj edilebilir hibrit Vision X Coupe konseptini tanıttı

Şirket, şimdilik çok detay paylaşmadı ancak konseptin Kodo tasarım dili üzerine inşa edildiği açıkça görülüyor. Mazda, köklü bir değişim yerine bu tasarım anlayışını daha zarif bir biçimde geliştirmiş. Önde tamamen kapalı bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. Dikey ışık imzasıyla bölünen bu tasarım, ince farlar ve geniş bir alt hava girişiyle desteklenmiş.
Vision-X Coupe; 5.050 mm uzunluğa, 1.995 mm genişliğe, 1.480 mm yüksekliğe ve 3.080 mm aks mesafesine sahip. Bu da Mazda6'ya kıyasla neredeyse 20 cm daha uzun bir otomobil olduğunu gösteriyor.
Mazda, çevreci hibrit yapısını bir adım öteye taşıyarak, aracın sürüş esnasında havayı temizlediğini söylüyor. Bu, mikroalglerden elde edilen karbon nötr yakıt ve Mazda’nın özel CO2 yakalama teknolojisinin birleşimiyle mümkün hale geliyor.
Şirketin açıklamasına göre, mikroalgler büyürken CO2'yi yakalayıp hücrelerinde yağ olarak depoluyor. Bu yağlar çıkarılarak karbon nötr yakıt haline getiriliyor. Kalan mikroalg maddesi ise protein açısından zengin olduğu için gıda veya organik gübre olarak kullanılabiliyor.
CO2 yakalama teknolojisi tarafında ise Mazda, egzozdan doğrudan karbon salımını emebilen bir sistem geliştirmiş. Bu yakalanan emisyonlar, bitki yetiştirme veya yüksek performanslı karbon malzemeleri üretiminde yeniden değerlendirilebiliyor.
