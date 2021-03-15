MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başlıyor

Fiyat/performans odaklı mobil aksesuarlarıyla öne çıkan Mcdodo firması ve DonanımHaber iş birliğiyle 10 kişiye Mcdodo aksesuar seti hediye ediyoruz. Hediye aksesuar setinin içerisinde powrebank, şarj adaptörü, lightning kablo ve 3in1 USB kablo yer alıyor.

Mcdodo ürünleri hakkında daha fazla bilgi: Mcdodo Ana Konu

Aksesuar setinin kazananlarını şansla değil yarışmayla belirliyoruz. Bunun için bugün itibarilye küçük bir yarışma başlatıyoruz. 13 harften oluşan gizli ve anlamlı bir kelime grubumuz var. Bu kelime grubunu doğru tahmin eden ilk 10 kişi aksesuar seti kazanacak.

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"Harf alayım" dediğinizi duyar gibiyim. İpucu olarak her gün bir harf paylaşılacak. Bu ipuçları, forumdaki Mcdodo.com.tr hesabının ürün paylaşımlarında gizli bir şekilde yer alacak. Yeni bir gün, yeni bir harf demek. 13 gün, 13 harf... Bu harfleri doğru sırayla bir araya getirdiğinizde gizli kelime grubumuzu bulacaksınız. Dilerseniz ipuçlarını beklemeden tahmin yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar sallamak serbest. İlk bilen 10 kişi Mcdodo aksesuar seti kazanır.

Katılım için yapmanız gerekenler:

Bu konuyu/haberi ve linkteki konuyu 'öne çıkartmak'

Mcdodo Ana Konu Linkteki konuyu 'favorilerinize eklemek'

Mcdodo Ana Konu 15-31 Mart tarihleri arasındaki paylaşımlarda gizlenen harflerle anlamlı kelime grubunu bulmak ve bu habere/konuya yanıt olarak yazmak.

Mcdodo Aksesuar Seti içeriği:

Mc-5850 10000Mah Powerbank: https://mcdodo.com.tr/10-000mah-mini-digital-powerbank-1

CH-662 Adaptör ve Lightning Kablo: https://mcdodo.com.tr/seyehat-sarj-aletler%C4%B0/iphone-usb-sarj-adaptor-set-1m-2-4a

CA-6450 3 in 1 USB Kablo: https://mcdodo.com.tr/3in1-3a-1-2m-data-sarj-kablosu

Yarışma 27 Mart’ta sona erecek. İpuçları 27 Mart'a kadar paylaşılacak. 13 harften oluşan kelime grubunu ilk tahmin eden 10 kişiye aksesuar seti gönderilecek.

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