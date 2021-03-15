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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başlıyor

    15-31 Mart tarihleri arasında paylaşımlarının arasında gizlenen (fotoğrafta veya metinde) harflerle gizli şifreyi bulan ve konuda paylaşan ilk 10 kişiye Mcdodo aksesuar seti hediye.
    15 Mart 2021, 22:16 (3 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başlıyor

    Fiyat/performans odaklı mobil aksesuarlarıyla öne çıkan Mcdodo firması ve DonanımHaber iş birliğiyle 10 kişiye Mcdodo aksesuar seti hediye ediyoruz. Hediye aksesuar setinin içerisinde powrebank, şarj adaptörü, lightning kablo ve 3in1 USB kablo yer alıyor.

    Mcdodo ürünleri hakkında daha fazla bilgi: Mcdodo Ana Konu

    Aksesuar setinin kazananlarını şansla değil yarışmayla belirliyoruz. Bunun için bugün itibarilye küçük bir yarışma başlatıyoruz. 13 harften oluşan gizli ve anlamlı bir kelime grubumuz var. Bu kelime grubunu doğru tahmin eden ilk 10 kişi aksesuar seti kazanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!

    "Harf alayım" dediğinizi duyar gibiyim. İpucu olarak her gün bir harf paylaşılacak. Bu ipuçları, forumdaki Mcdodo.com.tr hesabının ürün paylaşımlarında gizli bir şekilde yer alacak. Yeni bir gün, yeni bir harf demek. 13 gün, 13 harf... Bu harfleri doğru sırayla bir araya getirdiğinizde gizli kelime grubumuzu bulacaksınız. Dilerseniz ipuçlarını beklemeden tahmin yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar sallamak serbest. İlk bilen 10 kişi Mcdodo aksesuar seti kazanır.

    Katılım için yapmanız gerekenler:

    1. Bu konuyu/haberi ve linkteki konuyu 'öne çıkartmak'
      Mcdodo Ana Konu
    2. Linkteki konuyu 'favorilerinize eklemek'
      Mcdodo Ana Konu
    3. 15-31 Mart tarihleri arasındaki paylaşımlarda gizlenen harflerle anlamlı kelime grubunu bulmak ve bu habere/konuya yanıt olarak yazmak.

    Mcdodo Aksesuar Seti içeriği:

    Mc-5850 10000Mah Powerbank: https://mcdodo.com.tr/10-000mah-mini-digital-powerbank-1

    CH-662 Adaptör ve Lightning Kablo: https://mcdodo.com.tr/seyehat-sarj-aletler%C4%B0/iphone-usb-sarj-adaptor-set-1m-2-4a

    CA-6450 3 in 1 USB Kablo: https://mcdodo.com.tr/3in1-3a-1-2m-data-sarj-kablosu

    Yarışma 27 Mart’ta sona erecek. İpuçları 27 Mart'a kadar paylaşılacak. 13 harften oluşan kelime grubunu ilk tahmin eden 10 kişiye aksesuar seti gönderilecek.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kmlkszhacker 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstemek katılmak çekilmek
    Yanıtla
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    selhamnes (Selim ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katılışa çekilmek istiyorum
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    A alimaruf1111 (emre özçelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    15
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    A alimaruf1111 (emre özçelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    148339346
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    mcdodo.com.tr 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk 'harf' paylaşıldı!

    Buradan mesaja ulaşabilir [[color=#0000FF] forum.donanimhaber.com/... ] ve hediye aksesuar paketimizi kazanan 10 şanslı kişiden birisi olabilirsiniz!

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    mcdodo.com.tr 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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