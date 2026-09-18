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    McDonald’s Türkiye'de Çarkıfelek Heyecanı Başladı

    McDonald’s Türkiye, okula dönüş dönemine özel yeni kampanyasını hayata geçirdi. McDonald’s uygulamasındaki Çarkıfelek’i her gün çevirip sürpriz ödüllerden birini kazanabilirsiniz.

    McDonald’s Türkiye’de Çarkıfelek Heyecanı Başladı Tam Boyutta Gör
    Misafirlerine lezzetli ürünlerin yanı sıra dijital dünyada kolay, eğlenceli ve kişiye özel deneyimler sunan McDonald’s Türkiye, okulların açılışını Çarkıfelek kampanyasıyla karşılıyor. McDonald’s uygulamasına üye olarak kampanyaya katılan kullanıcıları günlük yenilenen Çarkıfelek çevirme hakkı ve farklı sürprizler bekliyor.

    Ücretsiz ürünler ve özel fırsatlar Çarkıfelek’te

    15 Ekim’e kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar, her gün uygulamaya girerek Çarkıfelek’i çevirebiliyor ve sürpriz ödüllerden birini anında hesaplarında görebiliyor. Böylece kampanya, sunduğu avantajları eğlenceli bir uygulama deneyimine dönüştürüyor.

    Çarkıfelek üzerinden kazanılan ücretsiz ürünler ve fırsatlar, kampanya koşulları doğrultusunda Türkiye genelindeki McDonald’s restoranlarında kullanılabiliyor.

    Dijital deneyimin merkezinde eğlence var

    McDonald’s Türkiye, dijital kanalları aracılığıyla misafirleriyle kurduğu bağı güçlendirmeyi, daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı ve günlük hayata küçük ama keyifli sürprizler katmayı sürdürüyor. Okula dönüş dönemine özel hazırlanan Çarkıfelek kampanyası da bu yaklaşım doğrultusunda kullanıcıları eğlence, sürpriz ve ödüllerle dolu bir deneyime davet ediyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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