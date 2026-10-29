McDonald’s Türkiye’den Cumhuriyet’in 103. Yılına Renkli Kutlama
McDonald’s Türkiye, Cumhuriyet’in 103. yılını Beşiktaş’ta hayata geçirdiği özel grafiti çalışması ve restoranlarında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. 29 Ekim coşkusunu sokaklarda yaşatacak.
Cumhuriyet Bayramı’na özel grafiti
Restoranlarda bayram neşesi
McDonald’s Türkiye, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türkiye genelindeki restoranlarında da misafirleriyle paylaşacak. 29 Ekim’e özel süslemelerle bayram atmosferine bürünecek restoranlarda, tüm misafirlere Türk bayrakları armağan edilecek. Seçili restoranlarda düzenlenecek yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar da bayramın neşesini renkli ve eğlenceli anlarla yaşayacak.
Marka, Cumhuriyet Bayramı’na özel bir sürprizi de mobil uygulama kullanıcıları için hazırlıyor. McDonald’s Türkiye, 29 Ekim’de mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılarına tercih ettikleri bir sıcak içeceği ücretsiz ikram ederek bayram sevincine lezzetli bir dokunuş katacak.
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