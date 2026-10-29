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    McDonald’s Türkiye’den Cumhuriyet’in 103. Yılına Renkli Kutlama

    McDonald’s Türkiye, Cumhuriyet’in 103. yılını Beşiktaş’ta hayata geçirdiği özel grafiti çalışması ve restoranlarında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. 29 Ekim coşkusunu sokaklarda yaşatacak.

    McDonald’s Türkiye’den Cumhuriyet’in 103. Yılına Renkli Kutlama Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden McDonald’s Türkiye, Cumhuriyet’in 103. yılını bayram coşkusunun, sanatın ve eğlencenin bir araya geldiği özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ta hayata geçirdiği 29 Ekim temalı grafiti çalışmasıyla Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanını sokağa taşıyan marka, restoranlarında gerçekleştireceği etkinliklerle de her yaştan misafirini bayram sevincine ortak edecek.

    Cumhuriyet Bayramı’na özel grafiti

    McDonald’s Türkiye’den Cumhuriyet’in 103. Yılına Renkli Kutlama Tam Boyutta Gör
    McDonald’s Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı grafiti çalışmasıyla Beşiktaş’ta bir binanın duvarını Cumhuriyet coşkusunu yansıtan dev bir sanat eserine dönüştürdü. Grafiti sanatçısı Kien’in imzasıyla hayata geçen çalışmada; babasının omuzlarında Türk bayrağını gururla dalgalandıran bir çocuktan balkonlarını bayraklarla donatan ailelere uzanan sahneler, Cumhuriyet Bayramı’nın kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerini ve ortak heyecanını yansıtıyor. Gençlerin, ailelerin, öğrencilerin ve farklı mesleklerden insanların McDonald’s’ta yan yana gelerek bayram sevincini paylaştığı sahneler, çalışmanın merkezinde yer alıyor. Ön planda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin yer aldığı eser, “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!” mesajıyla tamamlanıyor..

    Restoranlarda bayram neşesi

    McDonald’s Türkiye, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türkiye genelindeki restoranlarında da misafirleriyle paylaşacak. 29 Ekim’e özel süslemelerle bayram atmosferine bürünecek restoranlarda, tüm misafirlere Türk bayrakları armağan edilecek. Seçili restoranlarda düzenlenecek yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar da bayramın neşesini renkli ve eğlenceli anlarla yaşayacak.

    McDonald’s Türkiye’den Cumhuriyet’in 103. Yılına Renkli Kutlama Tam Boyutta Gör

    Marka, Cumhuriyet Bayramı’na özel bir sürprizi de mobil uygulama kullanıcıları için hazırlıyor. McDonald’s Türkiye, 29 Ekim’de mobil uygulaması üzerinden tüm kullanıcılarına tercih ettikleri bir sıcak içeceği ücretsiz ikram ederek bayram sevincine lezzetli bir dokunuş katacak.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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