Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    McKinsey, Online Hackathon PROHACK’e Veri Bilimi Tutkunlarını Davet Ediyor

    McKinsey & Company, veri bilimi ve analitik alanlarındaki küresel uzmanlığını bu alanda çözüme ortak olmak isteyenlerle paylaşmak üzere uluslararası katılıma açık Hackathon düzenliyor. Katılımcıların
    1 hf.
    649
    1
    Diğer
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık


    Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, veri bilimi alanına sunduğu katkıyı düzenlediği uluslararası katılımlı PROHACK ile derinleştiriyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden katılımcılara açık olan PROHACK’e bireysel ya da maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvurulabiliyor. Gelişmiş analitiklerle yenilikçi çözümler yaratılması beklenen bu online buluşmada başarılı olan 20 ekip toplam para ödülünü paylaşacak.  

    Bu uluslararası deneyim sayesinde katılımcılar, bir yandan veri bilimi yetkinliklerini test etme imkanı bulurken bir yandan da McKinsey’nin küresel arenadaki veri bilimi, analitik ve makine öğrenimi gibi yüksek teknoloji alanındaki çözümleriyle tanışacak. Başvuru için herhangi bir akademik ya da profesyonel deneyim koşulu bulunmayan PROHACK, tüm veri bilimi tutkunlarının ve konuyla ilgilenen kişilerin katılımına açık. McKinsey, bu sayede dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara veri odaklı, bütüncül çözümler sunma misyonunu daha fazla kişiyle paylaşmayı ve bu alanda gelişimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

    PROHACK’e başvuran katılımcılar, 18 Mayıs tarihinden itibaren görev detaylarını ve veri setlerini indirerek çözümlerini yüklemeye başlayabilecek. Kayıtlar ise, aynı zamanda Hackathon’un son günü olan 21 Haziran tarihine kadar devam edecek.  

    McKinsey’nin 90 yılı aşkın tecrübesi ile 65’ten fazla ülkede geleceği şekillendirmek üzere hayata geçirdiği analitik ve veri bilimi çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.mckinsey.com/tr/our-work/mckinsey-analytics

    PROHACK hakkında detaylı bilgi ve kayıt için: https://prohack.org



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi