McKinsey, Online Hackathon PROHACK’e Veri Bilimi Tutkunlarını Davet Ediyor



Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, veri bilimi alanına sunduğu katkıyı düzenlediği uluslararası katılımlı PROHACK ile derinleştiriyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden katılımcılara açık olan PROHACK’e bireysel ya da maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvurulabiliyor. Gelişmiş analitiklerle yenilikçi çözümler yaratılması beklenen bu online buluşmada başarılı olan 20 ekip toplam para ödülünü paylaşacak.

Bu uluslararası deneyim sayesinde katılımcılar, bir yandan veri bilimi yetkinliklerini test etme imkanı bulurken bir yandan da McKinsey’nin küresel arenadaki veri bilimi, analitik ve makine öğrenimi gibi yüksek teknoloji alanındaki çözümleriyle tanışacak. Başvuru için herhangi bir akademik ya da profesyonel deneyim koşulu bulunmayan PROHACK, tüm veri bilimi tutkunlarının ve konuyla ilgilenen kişilerin katılımına açık. McKinsey, bu sayede dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara veri odaklı, bütüncül çözümler sunma misyonunu daha fazla kişiyle paylaşmayı ve bu alanda gelişimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

PROHACK’e başvuran katılımcılar, 18 Mayıs tarihinden itibaren görev detaylarını ve veri setlerini indirerek çözümlerini yüklemeye başlayabilecek. Kayıtlar ise, aynı zamanda Hackathon’un son günü olan 21 Haziran tarihine kadar devam edecek.

McKinsey’nin 90 yılı aşkın tecrübesi ile 65’ten fazla ülkede geleceği şekillendirmek üzere hayata geçirdiği analitik ve veri bilimi çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.mckinsey.com/tr/our-work/mckinsey-analytics

PROHACK hakkında detaylı bilgi ve kayıt için: https://prohack.org

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