McLaren, ilk SUV modelini doğruladı: Dev yatırım yapılıyor

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Tam Boyutta Gör İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, ilk SUV modelini geliştirdiğini açıkladı. Abu Dabi hükümetinin yatırım fonundan sağlanan 500 milyon sterlinlik kaynak ile yeni üretim tesisleri ve şirket içinde geliştirilecek motorlarla birlikte en az 1.000 kişilik istihdam sağlanacak.

İngiltere'deki üretim büyütülüyor

McLaren'ın ana hissedarı CYVN Holdings bünyesindeki Abu Dabi hükümeti yatırım fonu L'IMAD, şirkete 500 milyon sterlin (yaklaşık 674 milyon dolar) yatırım yapacak. Ekim 2024'te McLaren'ı satın alan CYVN, İngiliz otomotiv girişimi Forseven'ı da McLaren ile birleştirmişti.

McLaren, yeni yatırımla birlikte gelecekteki güç aktarma sistemlerini tamamen kendi bünyesinde tasarlayıp üreteceğini duyurdu. Şirketin daha önce motor üretiminde iş birliği yaptığı Ricardo'nun yerini McLaren'ın kendi geliştirme ve üretim operasyonları alacak. İlk aşamada iki yeni hibrit motor ve bunlara uygun şanzıman sistemi üzerinde çalışılıyor.

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Yatırım kapsamında İngiltere'de yeni bir araç montaj tesisi kurulması planlanıyor. Bu tesiste McLaren'ın yeni nesil modellerinin yanı sıra yüksek performanslı SUV modeli de üretilecek.

McLaren SUV modelinin ilk detayları

Tam Boyutta Gör McLaren, SUV modelinin teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak önceki raporlar, aracın dört tekerlekten çekişli V8 hibrit güç aktarma sistemine sahip olabileceğini öne sürüyor. Modelin 2030'dan önce tanıtılması bekleniyor.

Şirketin Operasyon Direktörü Michael Straughan, SUV modelinde süper otomobillerde kullanılan karbon fiber monokok yapıya benzer bir mimarinin değerlendirildiğini belirtti. Daha önceki iddialarda ise aracın Porsche Cayenne Turbo GT Coupe'yi andıran, daha kaslı bir tasarıma, büyük bir arka spoylere ve difüzöre sahip olacağı öne sürülmüştü.

Yeni SUV’nin McLaren'ın dört kapılı ve beş koltuklu ilk modeli olması bekleniyor. Araç, Ferrari Purosangue ve Aston Martin DBX gibi performans odaklı SUV modellerine rakip olacak.

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McLaren, ilk SUV modelini doğruladı: Dev yatırım yapılıyor

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