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    McLaren logosunu yeniledi: 63 yıllık mirasa saygı duruşu

    McLaren, kurucusu Bruce McLaren’ın köklerine dayanan yeni kurumsal kimliğini tanıttı. Devrim niteliğindeki lansman, 500 milyon sterlinlik SUV yatırımını müjdeliyor.

    McLaren logosunu yeniledi: 63 yıllık mirasa saygı duruşu Tam Boyutta Gör
    McLaren, markanın geleceğini şekillendirecek yeni görsel kimliğini resmi olarak duyurdu. McLaren Automotive (yol otomobilleri) ve McLaren Racing (yarış departmanı) birimlerini ilk kez bu kadar sıkı bir bağla tek bir kurumsal kimlik altında toplayan İngiliz dev, tasarım dilini köklerine sadık kalarak modernize etti.

    Markanın bu vizyoner adımı, kısa süre önce duyurulan ve markanın ilk SUV modelini de kapsayan 500 milyon sterlinlik İngiltere üretim ve mühendislik yatırımının hemen ardından geldi.

    Kökler Yeni Zelanda'daki bir tamirhaneye dayanıyor

    McLaren logosunu yeniledi: 63 yıllık mirasa saygı duruşu Tam Boyutta Gör
    Yeni kurumsal kimliğin merkezinde yer alan yenilenmiş "McLaren" yazı fontu, doğrudan kurucu Bruce McLaren’ın çocukluğuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Yeni tipografi, Bruce'un anne ve babası Les ve Ruth McLaren’a ait olan, aynı zamanda Bruce'un kendisine ilk zaferini kazandıran otomobili inşa ettiği Yeni Zelanda'daki aile benzin istasyonunun tabelasından ilham alıyor.

    SUV ve WEC Hypercar hamlesiyle yeni çağ başlıyor

    Markadaki bu görsel dönüşüm, aynı zamanda McLaren’ın ürün gamını ve pist hedeflerini genişlettiği döneme denk geliyor.

    2026 yılı boyunca M6GT ve McL 6GT gibi konseptlerle geçmişe selam çakan marka; Formula 1'deki 1000. Grand Prix miladını geride bırakırken, WEC (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası) için geliştirdiği Hypercar projesiyle "Triple Crown" (Üçlü Taç) hedefine kilitlendi.

    Yol otomobilleri kanadında ise 2 koltuklu süper spor sınıflarının dışına çıkılarak, markanın ilk SUV modelini de içerecek yeni nesil mimari için çalışmalar hız kazanmış durumda.

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