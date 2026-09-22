McLaren logosunu yeniledi: 63 yıllık mirasa saygı duruşu

Markanın bu vizyoner adımı, kısa süre önce duyurulan ve markanın ilk SUV modelini de kapsayan 500 milyon sterlinlik İngiltere üretim ve mühendislik yatırımının hemen ardından geldi.
Kökler Yeni Zelanda'daki bir tamirhaneye dayanıyor
SUV ve WEC Hypercar hamlesiyle yeni çağ başlıyor
Markadaki bu görsel dönüşüm, aynı zamanda McLaren’ın ürün gamını ve pist hedeflerini genişlettiği döneme denk geliyor.
2026 yılı boyunca M6GT ve McL 6GT gibi konseptlerle geçmişe selam çakan marka; Formula 1'deki 1000. Grand Prix miladını geride bırakırken, WEC (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası) için geliştirdiği Hypercar projesiyle "Triple Crown" (Üçlü Taç) hedefine kilitlendi.
Yol otomobilleri kanadında ise 2 koltuklu süper spor sınıflarının dışına çıkılarak, markanın ilk SUV modelini de içerecek yeni nesil mimari için çalışmalar hız kazanmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: