    Medcem Çimento, elektrikli kamyonlara geçiyor; İlk kamyonlar filoya katıldı

    Medcem Çimento, karbon ayak izini küçültmek için önemli bir adım atıyor. SANY'den 21 adet SKT 105E elektrikli kamyon alan şirket, zamanla tüm filosunu elektrikli kamyonlara çevirmeyi hedefliyor.

    Çimento kullanımı, bugün dünyadaki karbon dioksit üretiminin yaklaşık yüzde 8'inden sorumlu. Yalnızca fabrikadaki imalat süreçleri değil, bu üretimi mümkün kılan hammadde lojistiği de ciddi bir çevresel yük oluşturuyor. Özellikle taş, klinker ve benzeri hammaddelerin sahadan fabrikaya taşınmasında kullanılan kamyonlar, yüksek yakıt tüketimi ile sera gazı emisyonlarını yukarı çekiyor. Bu yüzden lojistik tarafında da çevre dostu çözümler bulmak gerekiyor ki son dönemde yurt dışında bu yönde önemli adımlar atıldığına şahit olduk. Neyse ki artık benzer hamleleleri Türkiye'de de görüyoruz. Son olarak da Medcem Çimento Grubu, bu alanda önemli bir adım atarak elektrikli kamyonlara geçiş sürecini başlattı ve ilk elektrikli kamyonlarını filoya dâhil etti.

    SANY'den 21 Adet SKT 105E Elektrikli Kamyon Alındı

    Medcem Çimento, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hammadde operasyonlarında kullanılan tüm kamyonları elektrikli kamyonlarla değiştirmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda SANY ile anlaşan şirket, SANY'den 21 adet SKT 105E elektrikli kamyon satın aldı. İlk 10 adedin teslimatı geçtiğimiz günlerde yapıldı; geri kalan 11 elektrikli kamyonun da yıl içinde Medcem'e teslim edilmesi bekleniyor. Medcem Çimento, elektrikli kamyonların kademeli olarak devreye alınmasıyla birlikte, hammadde nakliye süreçlerinde fosil yakıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

    Dönüşüm Tamamlandığında, Yıllık 1.7 Milyon Litre Motorin Tüketimini Ortadan Kaldırabilir

    Planlanan dönüşümün rakamsal boyutu da dikkat çekici. Dizel kamyonların elektrikli muadilleriyle değiştirilmesi sayesinde, yıllık yaklaşık 1 milyon 750 bin litre motorin tüketiminin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu da doğrudan lojistik faaliyetlerden kaynaklanan karbon salımında ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Medcem Çimento’nun paylaştığı verilere göre, söz konusu dönüşümle birlikte yıllık yaklaşık 4 milyon 690 bin kilogram CO₂ emisyonu azaltımı sağlanacak.

    Elektrikli kamyonların sunduğu avantajlar yalnızca emisyon azaltımıyla sınırlı değil. İçten yanmalı motorlara kıyasla daha az bakım gerektiren bu araçlar, uzun vadede operasyonel maliyetlerin düşürülmesine de katkı sağlayabiliyor. Ayrıca sessiz çalışma özellikleri sayesinde hem tesis içi hem de çevresindeki gürültü kirliliğinin azaltılması da hedefleniyor. Bu yönüyle proje, çevresel kazanımların yanı sıra operasyonel verimlilik açısından da stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

    Medcem Çimento’nun bu hamlesi, ağır sanayi ve lojistik gibi elektrifikasyonun zor olduğu düşünülen alanlarda dönüşümün mümkün olduğunu göstermesi açısından da önemli. Türkiye'deki karbon azaltım stratejilerinin, lojistik gibi yüksek etkili alanlara doğru genişlemesi, önümüzdeki dönemde benzer projelerin artabileceğine işaret ediyor.

