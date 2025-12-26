Giriş
    MediaTek, DENSO ile otomotiv çipi geliştirecek

    MediaTek ile DENSO, sürücü destek ve kokpit sistemleri için özel bir otomotiv çipi geliştirmek üzere ortaklık kurdu. Şirketler, güvenli ve akıllı sürüş teknolojilerini hızlandırmayı hedefliyor.

    MediaTek, DENSO ile otomotiv çipi geliştirecek Tam Boyutta Gör
    MediaTek ile otomotiv teknolojileri alanında boy gösteren DENSO, yeni nesil sürücü destek sistemlerine yönelik özel bir yarı iletken platform geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. İki şirketin ortak çalışmasıyla geliştirilecek özel otomotiv çipi (SoC), hem ADAS hem de araç içi kokpit sistemlerini hedefleyecek.

    Yeni otomotiv çip geliyor

    Geliştirilen özel çip çözümü, DENSO’nun otomotiv güvenliği ve araç entegrasyonu konusundaki deneyimini, MediaTek’in yüksek performanslı ve enerji verimli işlemci tasarımlarıyla bir araya getiriyor. Ortaya çıkan platform, seri üretime uygun yapısıyla küresel pazarda kullanılabilecek ölçeklenebilir bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

    Güvenlik tarafında platform, ISO 26262 standartlarına uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor ve ASIL-B ile ASIL-D seviyelerine kadar fonksiyonel güvenlik sunabiliyor.

    Performans ve algılama yetenekleri söz konusu olduğunda MediaTek, platforma heterojen işlem mimarisi kazandırıyor. Bu yapı içinde özel AI/NPU hızlandırıcıları ve gelişmiş ISP birimleri yer alıyor. Böylece ADAS uygulamalarında kritik öneme sahip olan gerçek zamanlı görüntü işleme ve yapay zeka tabanlı karar mekanizmaları daha yüksek doğruluk ve verimlilikle çalışabiliyor. Sistem, kamera, radar ve LiDAR gibi farklı sensörlerden gelen verilerin eş zamanlı olarak birleştirildiği çoklu sensör füzyonunu da destekliyor.

    MediaTek Kurumsal Başkan Yardımcısı Dr. Mike Chang, “Bu işbirliği ile iki endüstri liderini bir araya getirerek, küresel otomotiv üreticileri ve sistem entegratörlerinin en zorlu gereksinimlerini destekliyor, güvenlik, güç verimliliği ve AI destekli algılama alanlarında referans değerleri aşarak destekli sürüşün geleceğini ilerletiyoruz” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
