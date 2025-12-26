MediaTek, DENSO ile otomotiv çipi geliştirecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör MediaTek ile otomotiv teknolojileri alanında boy gösteren DENSO, yeni nesil sürücü destek sistemlerine yönelik özel bir yarı iletken platform geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. İki şirketin ortak çalışmasıyla geliştirilecek özel otomotiv çipi (SoC), hem ADAS hem de araç içi kokpit sistemlerini hedefleyecek.

Yeni otomotiv çip geliyor

Geliştirilen özel çip çözümü, DENSO’nun otomotiv güvenliği ve araç entegrasyonu konusundaki deneyimini, MediaTek’in yüksek performanslı ve enerji verimli işlemci tasarımlarıyla bir araya getiriyor. Ortaya çıkan platform, seri üretime uygun yapısıyla küresel pazarda kullanılabilecek ölçeklenebilir bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

Güvenlik tarafında platform, ISO 26262 standartlarına uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor ve ASIL-B ile ASIL-D seviyelerine kadar fonksiyonel güvenlik sunabiliyor.

Performans ve algılama yetenekleri söz konusu olduğunda MediaTek, platforma heterojen işlem mimarisi kazandırıyor. Bu yapı içinde özel AI/NPU hızlandırıcıları ve gelişmiş ISP birimleri yer alıyor. Böylece ADAS uygulamalarında kritik öneme sahip olan gerçek zamanlı görüntü işleme ve yapay zeka tabanlı karar mekanizmaları daha yüksek doğruluk ve verimlilikle çalışabiliyor. Sistem, kamera, radar ve LiDAR gibi farklı sensörlerden gelen verilerin eş zamanlı olarak birleştirildiği çoklu sensör füzyonunu da destekliyor.

MediaTek Kurumsal Başkan Yardımcısı Dr. Mike Chang, “Bu işbirliği ile iki endüstri liderini bir araya getirerek, küresel otomotiv üreticileri ve sistem entegratörlerinin en zorlu gereksinimlerini destekliyor, güvenlik, güç verimliliği ve AI destekli algılama alanlarında referans değerleri aşarak destekli sürüşün geleceğini ilerletiyoruz” dedi.

