    Orta segment telefonlara performans dopingi: MediaTek Dimensity 7500 tanıtıldı

    MediaTek orta segment akıllı telefonlara yönelik yeni işlemcisi Dimensity 7500’ü resmi olarak duyurdu. Yeni yonga seti, yapay zeka, oyun performansı ve kamera alanında önemli iyileştirmeler getiriyor.

    MediaTek, orta segment akıllı telefonlara yönelik yeni işlemcisi Dimensity 7500’ü resmi olarak duyurdu. 4nm üretim süreciyle geliştirilen yeni yonga seti, yapay zeka, oyun performansı, kamera yetenekleri ve enerji verimliliği alanlarında önemli geliştirmeler sunmayı hedefliyor. 

    Dimensity 7500 neler sunuyor?

    Yeni işlemci, Armv9.3-A mimarisi tabanlı 8 çekirdekli bir CPU yapısına sahip. Yonga setinde 2.6 GHz hızında çalışan 4 adet Arm C1 Pro çekirdeği ile 2.0 GHz hızındaki 4 Arm C1 Nano çekirdeği yer alıyor. Yeni işlemciyle, uygulamalar arası geçişler %30 hızlanırken, oyun yükleme ve uygulama başlatma süreleri %11 kısalıyor. Aynı zamanda, video dönüştirme işlemleri %68, dosya aktarımları %40 daha hızlı gerçekleşiyor. Enerji verimliliğinde ise %5-9 artış gerçekleştiği belirtiliyor.

    Dimensity 7500’ün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise NPU 850 adı verilen yeni yapay zeka işlem birimi. Şirket, önceki nesle kıyasla iki katın üzerinde AI performansı sunduğunu söylüyor. İşlemci, cihaz üzerinde çalışan konuşma tanıma, bildirim özetleme, bağlamsal yanıt önerileri, metinden sese ve sesten metne dönüştürme gibi birçok üretken yapay zeka özelliğini destekliyor. Ayrıca farklı dil modelleriyle uyumlu çalışarak verilerin cihaz içinde işlenmesine olanak tanıyor.

    Oyun tarafında MediaTek HyperEngine ve Adaptive Gaming Technology 4.0 teknolojileri öne çıkıyor. Bu sistemlerin daha stabil kare hızları, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş sıcaklık yönetimi sunduğu ifade ediliyor. Görüntü tarafında ise işlemci, 144 Hz yenileme hızında 1344 x 2800 çözünürlüğe kadar ekran desteği sağlıyor. İkinci ekran desteği de 120Hz seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Dimensity 7500, 200 megapiksele kadar kamera sensörlerini desteklerken, Imagiq 1050 görüntü işlemcisi sayesinde donanım tabanlı gürültü azaltma ve düşük ışık performansında iyileştirmeler sunuyor.

    Bağlantı tarafında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve 5.2 Gbps indirme hızına ulaşabilen 3GPP Release 17 destekli 5G modem yer alıyor. MediaTek ayrıca uzun menzilli Bluetooth bağlantısı sayesinde mobil şebeke olmadan cihazlar arasında doğrudan iletişim kurulabileceğini belirtiyor. Şirket, metro, otopark ve yüksek hızlı tren gibi zorlu ortamlarda da daha stabil bağlantı performansı vadediyor.

    Sektör kaynaklarına göre Dimensity 7500 işlemcisini kullanan ilk modellerden biri Redmi Note 17 Pro Max olacak.

