    MediaTek Dimensity 8550 tanıtıldı: Gemini Nano V3 desteği geliyor

    MediaTek, yeni Dimensity 8550 işlemcisini duyurdu. Yapay zekâ tarafına odaklanan çip, Gemini Nano V3 desteği ve LLM Booster teknolojisiyle geliyor. İşte özellikleri...

    MediaTek, yeni nesil mobil işlemcisi MediaTek Dimensity 8550 modelini resmen tanıttı. Yeni çip, özellikle yapay zekâ tabanlı yeniliklerle öne çıkıyor ve yılın başlarında tanıtılan Dimensity 8500 modelinin yenilenmiş sürümü olarak geliyor.

    MediaTek Dimensity 8550 neler sunuyor?

    MediaTek Dimensity 8550, TSMC tarafından üretilen 4nm N4P üretim sürecini kullanıyor. Yeni modelin en önemli farkı ise "LLM Booster" teknolojisi ve Google tarafından geliştirilen Gemini Nano V3 desteği oldu. Bu sayede cihaz üzerinde çalışan üretken yapay zekâ işlemlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

    İşlemci tarafında büyük değişiklik bulunmuyor. Dimensity 8550'de tamamen Cortex-A725 çekirdeklerinden oluşan sekiz çekirdekli yapı korunuyor. Ana çekirdek 3.4 GHz frekansa kadar çıkabiliyor ve 1 MB L2 önbelleğe sahip. İkinci kümede yer alan üç Cortex-A725 çekirdeği 3.2 GHz hızında çalışırken, diğer dört çekirdek ise 2.2 GHz seviyesinde görev yapıyor.

    Grafik tarafında Mali-G720 MC8 GPU yer alıyor. Çip, 144 Hz yenileme hızına sahip 1440p+ ekranları destekliyor. Video tarafında ise 4K 60 FPS kayıt desteği sunulurken AV1 kod çözme desteği de bulunuyor. Bellek tarafında LPDDR5X RAM desteği sunan işlemci, 9600 Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Depolama tarafında ise UFS 4 desteği yer alıyor.

    Bağlantı özellikleri arasında çift SIM aktif destekli 5G modem, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Yapay zekâ işlemleri için ise NPU 880 birimi kullanılmaya devam ediyor. MediaTek Dimensity 8550 kullanan ilk telefon da şimdiden belli oldu. Yeni işlemciye sahip ilk modelin Çin'de tanıtılan Honor 600 Pro olduğu açıklandı. Diğer modellerin ise yakında açıklanması bekleniyor.

