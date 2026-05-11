MediaTek Dimensity 8600 geliyor: Bu kez rakipsiz olabilir

Tam Boyutta Gör MediaTek'in amiral gemisi Dimensity 9700 yonga seti öncesinde yeni nesil orta-üst segment işlemcisi Dimensity 8600 ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, bu kez yalnızca küçük güncellemelerle yetinmeyecek ve yeni çipte hem mimari hem de üretim süreci tarafında önemli yenilikler sunacak.

Dimensity 8600 büyük yükseltmelerle geliyor

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'a göre MediaTek, Dimensity 8600 modelini 3nm üretim süreciyle geliştirmeye başladı. Bu da şirketin performans odaklı orta segment işlemcilerinde şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birine işaret ediyor. Karşılaştırmak gerekirse yılın başında tanıtılan Dimensity 8500, 4nm üretim süreciyle üretilmişti.

Söz konusu çip, Redmi Turbo 5, Poco X8 Pro, Honor Power 2, iQOO Z11, Motorola Edge 70 Pro ve Oppo K15 Pro gibi modellerde kullanılıyor. Yeni bilgiler ise Dimensity 8600'ün yalnızca üretim tarafında değil, performans ve verimlilik tarafında amiral gemisi seviyesine yakın iyileştirmelere sahip olacağını söylüyor.

Sızıntıya göre Oppo, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi üreticiler şimdiden Dimensity 8600 kullanan yeni telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu cihazların bazıları 10.000 mAh seviyesini aşan dev bataryalarla gelebilir. Özellikle son dönemde Çinli üreticilerin yüksek kapasiteli silikon-karbon bataryalara yönelmesi, bu ihtimali daha güçlü hale getiriyor. İlk Dimensity 8600'lü modellerin ise yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

