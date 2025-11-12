MediaTek Dimensity 9500 test edildi: Exynos 2600 ile kıyaslandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek, bildiğiniz gibi akıllı telefon işlemcilerinde köklü bir değişimin öncüsü olmuş, verimlilik çekirdeklerini tamamen kaldırarak sadece yüksek ve orta performans çekirdeklerinden oluşan bir mimariye geçmişti. Şirketin en yeni işlemcisi Dimensity 9500'ün ise bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Son olarak yeni yonga seti, Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile kıyaslandı.

Exynos 2600'ü geride bıraktı

Dimensity 9500, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle benzer düzeyde performans sunarken, aynı zamanda verimlilik çekirdeklerinin sanıldığı kadar gerekli olmadığını gösteriyor. Çip, 1 adet ARM C1-Ultra (4.21 GHz), 3 adet C1-Premium (3.50 GHz) ve 4 adet C1-Pro (2.70 GHz) çekirdeğiyle sekiz çekirdekli bir yapı sunuyor.

Tam Boyutta Gör AnTuTu 10 testinde Snapdragon 8 Elite Gen 5'i geride bırakan Dimensity 9500, Geekbench 6 puanlarında da oldukça rekabetçi sonuçlar elde etti. Buna karşılık Samsung, Exynos 2600'ün 2 nm GAA sürecinde verimlilik çekirdeklerini korumaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Exynos 2600, sızdırılan Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 3.455, çok çekirdekte 11.621 puan alarak Dimensity 9500'ü tek çekirdekte yakaladı, çok çekirdekte ise geçti. Ancak MediaTek’in mimari tercihine kıyasla Exynos 2600 hâlâ kaynak kullanımında verimsiz kalıyor.

Qualcomm ve MediaTek, TSMC’nin 2nm N2P sürecine gö 1 hf. önce eklendi

Samsung'un bu tercihi ise, kuvvetle muhtemel geçmişte yaşanan ısınma sorunlarından kaynaklanıyor. Şirket, 2 nm üretim sürecinin sunduğu doğal verimlilik avantajına rağmen hâlâ "ısıl denge" konusunda temkinli davranıyor. Yine de mevcut testler, Exynos 2600'ün önceki nesillere kıyasla yüzde 30 daha iyi verimlilik ve daha güçlü bir NPU sunduğunu gösteriyor.

