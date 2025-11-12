MediaTek Dimensity 9500 test edildi: Exynos 2600 ile kıyaslandı

Dimensity 9500, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle benzer düzeyde performans sunarken, aynı zamanda verimlilik çekirdeklerinin sanıldığı kadar gerekli olmadığını gösteriyor. Çip, 1 adet ARM C1-Ultra (4.21 GHz), 3 adet C1-Premium (3.50 GHz) ve 4 adet C1-Pro (2.70 GHz) çekirdeğiyle sekiz çekirdekli bir yapı sunuyor.
Samsung'un bu tercihi ise, kuvvetle muhtemel geçmişte yaşanan ısınma sorunlarından kaynaklanıyor. Şirket, 2 nm üretim sürecinin sunduğu doğal verimlilik avantajına rağmen hâlâ "ısıl denge" konusunda temkinli davranıyor. Yine de mevcut testler, Exynos 2600'ün önceki nesillere kıyasla yüzde 30 daha iyi verimlilik ve daha güçlü bir NPU sunduğunu gösteriyor.