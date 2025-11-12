Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek Dimensity 9500 test edildi: Exynos 2600 ile kıyaslandı

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e ek olarak Exynos 2600 ile kıyaslandı. Rakiplerine kıyasla daha dengeli. İşte erken sonuçlar...

    MediaTek Dimensity 9500 test edildi: Exynos 2600 ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    MediaTek, bildiğiniz gibi akıllı telefon işlemcilerinde köklü bir değişimin öncüsü olmuş, verimlilik çekirdeklerini tamamen kaldırarak sadece yüksek ve orta performans çekirdeklerinden oluşan bir mimariye geçmişti. Şirketin en yeni işlemcisi Dimensity 9500'ün ise bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Son olarak yeni yonga seti, Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile kıyaslandı.

    Exynos 2600'ü geride bıraktı

    Dimensity 9500, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle benzer düzeyde performans sunarken, aynı zamanda verimlilik çekirdeklerinin sanıldığı kadar gerekli olmadığını gösteriyor. Çip, 1 adet ARM C1-Ultra (4.21 GHz), 3 adet C1-Premium (3.50 GHz) ve 4 adet C1-Pro (2.70 GHz) çekirdeğiyle sekiz çekirdekli bir yapı sunuyor.

    MediaTek Dimensity 9500 test edildi: Exynos 2600 ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    AnTuTu 10 testinde Snapdragon 8 Elite Gen 5'i geride bırakan Dimensity 9500, Geekbench 6 puanlarında da oldukça rekabetçi sonuçlar elde etti. Buna karşılık Samsung, Exynos 2600'ün 2 nm GAA sürecinde verimlilik çekirdeklerini korumaya devam edecek.
    MediaTek Dimensity 9500 test edildi: Exynos 2600 ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Exynos 2600, sızdırılan Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 3.455, çok çekirdekte 11.621 puan alarak Dimensity 9500'ü tek çekirdekte yakaladı, çok çekirdekte ise geçti. Ancak MediaTek’in mimari tercihine kıyasla Exynos 2600 hâlâ kaynak kullanımında verimsiz kalıyor.

    Samsung'un bu tercihi ise, kuvvetle muhtemel geçmişte yaşanan ısınma sorunlarından kaynaklanıyor. Şirket, 2 nm üretim sürecinin sunduğu doğal verimlilik avantajına rağmen hâlâ "ısıl denge" konusunda temkinli davranıyor. Yine de mevcut testler, Exynos 2600'ün önceki nesillere kıyasla yüzde 30 daha iyi verimlilik ve daha güçlü bir NPU sunduğunu gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imam nikahı nerede kıyılır fiat doblo 1.6 multijet kronik sorunları thy mühendis maaşları pizza dışarıda bozulur mu market isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum