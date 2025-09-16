Giriş
    MediaTek, yeni amiral gemisi Dimensity 9500'ün tanıtım tarihini açıkladı

    MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'ü 22 Eylül'de tanıtacağını açıkladı. Vivo X300 serisi, yeni yonga setiyle gelen ilk cihazlar olacak. Peki Dimensity 9500 neler sunacak?

    MediaTek Dimensity 9500'ün tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setinin tanıtım tarihini resmen duyurdu. Şirketin Weibo hesabında paylaştığı gönderiye göre lansman etkinliği 22 Eylül'de yerel saatle 14:00’te gerçekleşecek. Yeni Dimensity 9500, ilk olarak Vivo ve Oppo’nun üst seviye modellerinde kullanılacak, daha sonra ise diğer markalara da gelecek.

    Dimensity 9500 beklenen özellikleri

    Gelen bilgilere göre Dimensity 9500, 1+3+4 CPU mimarisi ile geliyor. Bu yapı; 4.21 GHz hızında bir Travis çekirdeği, 3.50 GHz hızında üç Alto çekirdeği ve 2.7 GHz hızında dört Gelas çekirdeğinden oluşuyor. Travis ve Alto çekirdeklerinin Arm’ın yeni X9 serisine, Gelas çekirdekleri ise güncellenmiş A7 serisine ait olduğu belirtiliyor.

    Grafik tarafında, yeni mimariye sahip Mali-G1 Ultra MC12 GPU'nun yer alması bekleniyor. Bu GPU, önceki nesle kıyasla %40’tan fazla verimlilik ve %40’ın üzerinde ışın izleme performansı artışı vaat ediyor. İlk testler, ışın izleme desteğine ahip mobil oyunlarda 100 fps’nin üzerine çıkılabileceğini gösteriyor.

    Platform ayrıca 16MB L3 önbellek, 10MB SLC, SME komut seti desteği ve 100 TOPS yapay zeka performansı sunan NPU 9.0 içeriyor. Bellek tarafında ise 10.667 Mbps hızında LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama desteği yer alıyor.

    İlk olarak Vivo X300 serisinde yer alacak

    Vivo X300 serisi, Dimensity 9500 ile piyasaya çıkan ilk cihazlar olacak. Geçtiğimiz hafta Vivo’nun ürün müdürü, X300 Pro’nun uydu iletişim destekli sürümünün AnTuTu testinde 4 milyon puanı geçtiğini açıklamıştı. Bu da cihazı ilk kez 4 milyon barajını aşan Android modeli yapmıştı. Ancak bugün ortaya çıkan sonuçlara göre Oppo Find X9 Pro’nun uydu iletişim sürümü, X300 Pro’nun puanını da geride bıraktı. Gelen bilgilere göre Vivo X300 serisi 13 Ekim’de, Oppo Find X9 serisi ise 21 Ekim’de Çin’de tanıtılabilir.

    MediaTek ayrıca 2nm sürecinde geliştirilen yeni nesil amiral gemisi yongasında da ilerleme kaydettiğini açıkladı. 2026’nın ikinci yarısında seri üretime girmesi beklenen bu işlemci, büyük ihtimalle Dimensity 9600 adıyla çıkacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

