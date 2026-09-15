MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: Akıllı telefonlar oyun canavarı olacak

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Tam Boyutta Gör MediaTek, amiral gemisi akıllı telefonlara yönelik yeni yonga setleri Dimensity 9600 Pro ve Dimensity 9600M’yi duyurdu. Şirketin en dikkat çeken modeli olan Dimensity 9600 Pro, TSMC’nin 2 nm üretim sürecini kullanan ilk MediaTek mobil işlemcisi oldu. Dimensity 9600M ise daha geniş amiral gemisi segmentini hedefliyor ve TSMC’nin 3 nm teknolojisiyle üretiliyor.

Dimensity 9600 Pro’nun özellikleri

Dimensity 9600 Pro, 2+3+3 All Big Core CPU mimarisine sahip. İşlemcide iki adet C2-Ultra çekirdeği 4,55 GHz’e kadar çalışırken üç C2-Pro çekirdeği 4,35 GHz ve üç C2-Pro çekirdeği 3,1 GHz hızına çıkabiliyor.

MediaTek’in verilerine göre yeni işlemci, önceki nesle kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 17, çok çekirdek performansında yüzde 15 artış sağlıyor. Buna karşın çok çekirdekli kullanım sırasında güç tüketiminde yüzde 61’e varan düşüş sunuyor.

Yonga ayrıca 34,5 MB daha büyük önbellek, LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama desteğiyle geliyor. MediaTek’in geliştirdiği Dimensity Scheduling Engine ise işlemci, bellek ve güç kaynaklarını donanım ve yazılım arasında dinamik biçimde dağıtarak birden fazla uygulamanın arka planda daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor.

30 milyar parametreli yapay zeka modellerine destek

Tam Boyutta Gör Dimensity 9600 Pro yapay zeka tarafında da öne çıkıyor. Yonga, çift NPU mimarisi ve Agentic AI Engine ile cihaz üzerinde daha gelişmiş yapay zeka işlemlerinin gerçekleştirilmesini hedefliyor.

İkinci nesil Super Efficient NPU, sürekli çalışan yapay zeka görevlerinde güç tüketimini yüzde 40 azaltıyor. NPU 1090 ise büyük dil modellerinin işlemeye başlamasından önceki veri hazırlama aşamasında yüzde 51 daha yüksek performans sunuyor. Token üretiminde watt başına performans da yüzde 55 oranında artırılıyor. MediaTek, sistemin 30 milyar parametreye kadar modellere destek verebildiğini belirtiyor.

Oyun performansında 185 FPS desteği

Yonganın grafik yükünü ise G2-Ultra NX GPU taşıyor. MediaTek, yeni GPU’nun tepe performansını yüzde 27 artırırken aynı performans seviyesinde güç tüketimini yüzde 24 azaltıyor. Işın izleme performansında ise yüzde 18’lik artış sağlanıyor.

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Bu geliştirmeler sayesinde desteklenen oyunlarda 185 FPS’e kadar kare hızına ulaşılabiliyor. Şirketin Dimensity Neural Graphics Architecture teknolojisi GPU ile yapay zeka işlem gücünü bir araya getirirken MediaTek HyperEngine de oyun sırasında performans ve kaynak kullanımını optimize ediyor.

Kamera tarafında 4K 240 FPS öne çıkıyor

Dimensity 9600 Pro, görüntü işleme için Imagiq 1290 ISP kullanıyor. Yeni Dimensity AI Imaging Fusion Architecture ise ISP ile NPU’yu bir araya getiriyor.

İşlemci, NPU destekli 60 FPS hareket yakalama özelliğinin yanı sıra yerel olarak doğrudan çıkış verebilen 4K 240 FPS ultra ağır çekim video desteği sunuyor. Ayrıca 4K 60 FPS AI True Color Tone, 4K 120 FPS sinematik log ve 17 EV görüntüleme özellikleri de bulunuyor.

Dimensity 9600M de üst seviyeyi hedefliyor

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MediaTek'in diğer yeni modeli Dimensity 9600M, 3 nm üretim süreciyle hazırlanıyor. MediaTek’in Dimensity 9600M modeli, 3 nm üretim süreciyle geliştiriliyor ve Arm C1-Ultra (1x), C1-Premium (3x) ve C1-Pro (4x) çekirdeklerinden oluşan sekiz çekirdekli All-Big-Core CPU tasarımını kullanıyor. Yonga, çift NPU Agentic mimarisine de sahip. Oyun tarafında ise MediaTek’in Dimensity Neural Graphics Architecture teknolojisi CPU, Arm Mali-G1 Ultra GPU ve NPU 990’ı bir araya getiriyor. HyperEngine Gaming teknolojileriyle desteklenen sistem, 185 FPS’e kadar oyun performansı ve 120 FPS ışın izlemeli sahneler sunabiliyor.

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