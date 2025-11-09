Giriş
    Dimensity 9600: Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Pro arasında konumlanıyor

    MediaTek Dimensity 9600, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Pro arasında konumlanacak. İşte yeni nesil işlemciler ve performans farkları hakkındaki detaylar: 

    MediaTek Dimensity 9600, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Pro arasında Tam Boyutta Gör
    Yeni bir sızıntı, MediaTek Dimensity 9600’ün performans açısından Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Pro versiyonları arasında yer alacağını ortaya koyuyor. Tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgiler, Qualcomm’un yeni amiral gemisi çipinin iki farklı modelde piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Bu modellerden biri standart Snapdragon 8 Elite Gen 6, diğeri ise Pro versiyonu olacak.

    İşte Dimensity 9600’ün detayları:

    Sızıntılara göre MediaTek Dimensity 9600, iki Snapdragon modelinin performans aralığında konumlanacak. Bu, Dimensity 9600’ün orijinal 8 Elite Gen 6’dan daha iyi performans göstereceği ancak Pro modelin seviyesine ulaşamayacağı anlamına geliyor. MediaTek’in amiral gemisi çipi ise şu an için farklı versiyonlarla gelmeyecek ve güvenilir ARM CPU mimarisi kullanılmaya devam edecek.

    DCS, Dimensity 9600’ün muhtemelen Qualcomm’un yeni yongalarında kullanılan 2 nm TSMC üretim sürecini kullanacağını doğruladı. Bu sayede MediaTek, performans açısından Snapdragon modellerine daha yakın bir konumda olacak. Ancak Dimensity 9600’ün tam performans konfigürasyonu ve GPU özellikleri hâlâ netleşmiş değil.

    Son olarak Qualcomm tarafında ise standart ve Pro modeller arasındaki temel fark GPU performansında ve bellek desteğinde ortaya çıkıyor. Pro versiyonun LPDDR6 bellek desteği sunması beklenirken, standart model daha sınırlı bir bellek yapısıyla gelecek. Her iki yonga da 2+3+3 çekirdek düzenine sahip üçüncü nesil özel CPU mimarisiyle tasarlanıyor.

    P
    pskpsk 18 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

