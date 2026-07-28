MediaTek'ten sürpriz hamle: Dimensity 9600 üç farklı modelle gelebilir

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Tam Boyutta Gör MediaTek'in bu yıl tanıtması beklenen yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9600 hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Çin kaynaklı yeni bir söylentiye göre şirket, bu kez tek bir yonga yerine Dimensity 9600s, Dimensity 9600 Pro ve Dimensity 9600 Pro Max olmak üzere üç farklı model sunmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre serinin giriş modeli olacak Dimensity 9600s, geçen yıl tanıtılan Dimensity 9500'ün geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde olacak. Bu nedenle çipin TSMC'nin 3nm üretim süreci ile üretileceği ve performans tarafında sınırlı iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor.

Dimensity 9600 Pro ve Pro Max 2nm üretim süreciyle gelecek

Asıl dikkat çeken modeller ise Dimensity 9600 Pro ve Dimensity 9600 Pro Max olacak. Söylentiye göre her iki işlemci de TSMC'nin 2nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilecek. İki model arasındaki temel fark ise CPU çekirdek yapılandırmaları olacak.

Bu strateji, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisinde uygulaması beklenen yaklaşıma benzeyecek. Ancak MediaTek'in "standart" ve "Pro" yerine doğrudan Pro ve Pro Max isimlerini tercih edeceği öne sürülüyor.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6'ya rakip olacak

Sızıntıya göre Dimensity 9600s, 3nm üretim süreci nedeniyle Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcileriyle aynı seviyede rekabet edemeyecek. Buna karşılık Dimensity 9600 Pro modelinin Snapdragon 8 Elite Gen 6'ya, Dimensity 9600 Pro Max modelinin ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'ya doğrudan rakip olarak konumlandırılması bekleniyor.

Yeni Dimensity 9600 ailesinin ilk olarak Eylül ayında tanıtılması beklenen vivo X500 serisi ve Oppo Find X10 ailesi ile birlikte piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

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MediaTek Dimensity 9600 üç farklı modelle gelebilir

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