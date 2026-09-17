Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek Dimensity 9600M tanıtıldı: İşte özellikleri

    MediaTek, Dimensity 9500 temelli yeni Dimensity 9600M işlemcisini duyurdu. Çip, üst segment telefonlara gelişmiş yapay zekâ özellikleri getiriyor. İşte detaylar...

    MediaTek Dimensity 9600M tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    MediaTek, kısa süre önce Dimensity 9600 Pro'yu duyurmasının ardından yeni bir amiral gemisi işlemcisini daha tanıttı. Dimensity 9600M olarak adlandırılan yeni platform, Dimensity 9500'ün donanımını korurken daha gelişmiş yapay zekâ ve yazılım özelliklerini üst segment telefonlara taşıyor.

    MediaTek Dimensity 9600M tanıtıldı

    Dimensity 9600M, donanım tarafında büyük ölçüde Dimensity 9500'ün yeniden konumlandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. TSMC'nin 3 nm N3P üretim sürecinden çıkan işlemci, tamamen büyük çekirdeklerden oluşan CPU tasarımını kullanıyor. CPU tarafında 2 MB L2 önbelleğe sahip 1 adet Arm C1-Ultra çekirdeği bulunuyor.

    Bu çekirdek 4,21 GHz'e kadar çıkabiliyor. İşlemci ayrıca üç adet C1-Premium ve dört adet C1-Pro çekirdeğiyle toplam sekiz çekirdek sunuyor. Grafik tarafında ise Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU görev yapıyor. İşlemcinin en önemli farklılıklarından biri ise yazılım ve yapay zekâ tarafında ortaya çıkıyor. MediaTek, Dimensity 9600M'ye Agentic AI Engine ve Dimensity Scheduling Engine özelliklerini ekledi.

    • Üretim süreci:TSMC 3 nm N3P
    • CPU: 1x C1-Ultra + 3x C1-Premium + 4x C1-Pro
    • Maksimum hız: 4,21 GHz
    • L3 önbellek: 16 MB
    • SLC: 10 MB
    • RAM: LPDDR5X 10667
    • Depolama: UFS 4.1, 4 hat
    • GPU: Arm Mali-G1 Ultra MC12
    • NPU: MediaTek NPU 990
    • Wi-Fi: Wi-Fi 7, 7,3 Gbps'e kadar
    • Bluetooth: Bluetooth 6.0
    • Kamera: 320 MP'e kadar
    • Video: 8K 60 FPS, 4K 120 FPS
    • Ekran: WQHD+ 180 Hz
    • Modem: 3GPP, 17, 2G-5G

    NPU 990 ile birlikte bu sistemin üretken yapay zekâ ve görev odaklı yapay zekâ işlemlerinde daha gelişmiş yetenekler sunması bekleniyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 desteği bulunurken, üç bantta eş zamanlı bağlantı sağlayan TBTC teknolojisiyle 7,3 Gbps'e kadar hız destekleniyor. Bluetooth 6.0 da çift Bluetooth motoruyla birlikte sunuluyor.

    İşlemci, kamera tarafında 320 MP'e kadar sensör desteği ve 8K 60 FPS video kaydını destekliyor. Ayrıca 4K 120 FPS kayıt ve elektronik görüntü sabitleme desteği bulunuyor. Ekran tarafında ise WQHD+ çözünürlükte 180 Hz yenileme hızı destekleniyor. Tri-port MIPI desteği sayesinde katlanabilir ve üçe katlanabilir ekranlı cihazlara da uyum sağlanıyor.

    MediaTek'e göre ilk Dimensity 9600M'li telefonların bu çeyreğin ilerleyen döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. Vivo X500 ve Oppo Find X10 ise yeni işlemciyi kullanan ilk modeller arasında yer alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ortopedi doktoru maaşı krank sensörü arızası h4 ampul kirayı bankaya yatırıyorum ancak kira ödemesi olarak değil vivo v70

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum