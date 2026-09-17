MediaTek Dimensity 9600M tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek, kısa süre önce Dimensity 9600 Pro'yu duyurmasının ardından yeni bir amiral gemisi işlemcisini daha tanıttı. Dimensity 9600M olarak adlandırılan yeni platform, Dimensity 9500'ün donanımını korurken daha gelişmiş yapay zekâ ve yazılım özelliklerini üst segment telefonlara taşıyor.

MediaTek Dimensity 9600M tanıtıldı

Dimensity 9600M, donanım tarafında büyük ölçüde Dimensity 9500'ün yeniden konumlandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. TSMC'nin 3 nm N3P üretim sürecinden çıkan işlemci, tamamen büyük çekirdeklerden oluşan CPU tasarımını kullanıyor. CPU tarafında 2 MB L2 önbelleğe sahip 1 adet Arm C1-Ultra çekirdeği bulunuyor.

Bu çekirdek 4,21 GHz'e kadar çıkabiliyor. İşlemci ayrıca üç adet C1-Premium ve dört adet C1-Pro çekirdeğiyle toplam sekiz çekirdek sunuyor. Grafik tarafında ise Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU görev yapıyor. İşlemcinin en önemli farklılıklarından biri ise yazılım ve yapay zekâ tarafında ortaya çıkıyor. MediaTek, Dimensity 9600M'ye Agentic AI Engine ve Dimensity Scheduling Engine özelliklerini ekledi.

Üretim süreci:TSMC 3 nm N3P

CPU: 1x C1-Ultra + 3x C1-Premium + 4x C1-Pro

Maksimum hız: 4,21 GHz

L3 önbellek: 16 MB

SLC: 10 MB

RAM: LPDDR5X 10667

Depolama: UFS 4.1, 4 hat

GPU: Arm Mali-G1 Ultra MC12

NPU: MediaTek NPU 990

Wi-Fi: Wi-Fi 7, 7,3 Gbps'e kadar

Bluetooth: Bluetooth 6.0

Kamera: 320 MP'e kadar

Video: 8K 60 FPS, 4K 120 FPS

Ekran: WQHD+ 180 Hz

Modem: 3GPP, 17, 2G-5G

NPU 990 ile birlikte bu sistemin üretken yapay zekâ ve görev odaklı yapay zekâ işlemlerinde daha gelişmiş yetenekler sunması bekleniyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 desteği bulunurken, üç bantta eş zamanlı bağlantı sağlayan TBTC teknolojisiyle 7,3 Gbps'e kadar hız destekleniyor. Bluetooth 6.0 da çift Bluetooth motoruyla birlikte sunuluyor.

İşlemci, kamera tarafında 320 MP'e kadar sensör desteği ve 8K 60 FPS video kaydını destekliyor. Ayrıca 4K 120 FPS kayıt ve elektronik görüntü sabitleme desteği bulunuyor. Ekran tarafında ise WQHD+ çözünürlükte 180 Hz yenileme hızı destekleniyor. Tri-port MIPI desteği sayesinde katlanabilir ve üçe katlanabilir ekranlı cihazlara da uyum sağlanıyor.

MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri 2 gün önce eklendi

MediaTek'e göre ilk Dimensity 9600M'li telefonların bu çeyreğin ilerleyen döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. Vivo X500 ve Oppo Find X10 ise yeni işlemciyi kullanan ilk modeller arasında yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: