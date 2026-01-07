MediaTek Wi-Fi 8 dönemine hazır

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Henüz Wi-Fi 6 teknolojisinin tam olarak yaygınlaştığını göremeden Wi-Fi 7 teknolojisine geçiş yapmıştık. Wi-Fi 7 teknolojisi tam oturmadan bu kez Wi-Fi 8 standardı kendisini göstermeye başladı.

Wi-Fi 8 geliyor

Geçen yıl içerisinde çalışmaları yoğunlaşan Wi-Fi 8 standardı bu yıl ilk ürünlerde kendisine yer buluyor. CES 2026 fuarında sahneye çıkan MediaTek, Wi-Fi 8 teknolojisini temel alan Filogic 8000 ağ ürünleri ailesini tanıttı.

Wi-Fi 8 teknolojisi daha düşük gecikme, daha iyi bant genişliği, paket kayıplarında azalma ve yoğun ortamlarda daha kararlı bağlantı sunmak üzere tasarlanıyor. Özellikle yapay zekâ fırtınasının dünyayı esir aldığı dönemde AI ürünlerinin ultra kararlı bağlantılar kurabilmesi önem taşıyor.

Wi-Fi 8 için ilk detaylar paylaşıldı: Çok yakında geliyor 5 ay önce eklendi

Koordine edilmiş sinyal yöneltme, koordine edilmiş yeniden kullanım, çoklu erişim noktası ayarlama, dinamik alt bant operasyonu, dağıtık kaynak birimleri, iyileştirilmiş uzun mesafe, cihaz içi çakışma engelleme, öncelik olmayan kanal erişimi gibi özellikler Wi-Fi 8 standardı içerisinde yer alıyor.

MediaTek Filogic 8000 serisinin ilk hedefi haliyle amiral gemisi ve premium cihazlar olacak. Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome, Zyxel gibi markalarda yakın dönemde Filogic 8000 barındıran ürünler görebileceğiz. Wi-Fi 8 teknolojisinin daha alt seviyedeki tüketici elektroniği cihazlarına ulaşmasının ise 2027 sonuna doğru mümkün olacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: