    MediaTek Wi-Fi 8 dönemine hazır

    CES 2026 fuarında sahneye çıkan MediaTek, Wi-Fi 8 teknolojisi ile donattığı ürünlerini görücüye çıkardı. Filogic 8000 serisi amiral gemisi ekipmanlarda yer alacak.

    MediaTek Filogic 8000 Tam Boyutta Gör
    Henüz Wi-Fi 6 teknolojisinin tam olarak yaygınlaştığını göremeden Wi-Fi 7 teknolojisine geçiş yapmıştık. Wi-Fi 7 teknolojisi tam oturmadan bu kez Wi-Fi 8 standardı kendisini göstermeye başladı.

    Wi-Fi 8 geliyor

    Geçen yıl içerisinde çalışmaları yoğunlaşan Wi-Fi 8 standardı bu yıl ilk ürünlerde kendisine yer buluyor. CES 2026 fuarında sahneye çıkan MediaTek, Wi-Fi 8 teknolojisini temel alan Filogic 8000 ağ ürünleri ailesini tanıttı.

    Wi-Fi 8 teknolojisi daha düşük gecikme, daha iyi bant genişliği, paket kayıplarında azalma ve yoğun ortamlarda daha kararlı bağlantı sunmak üzere tasarlanıyor. Özellikle yapay zekâ fırtınasının dünyayı esir aldığı dönemde AI ürünlerinin ultra kararlı bağlantılar kurabilmesi önem taşıyor.

    Koordine edilmiş sinyal yöneltme, koordine edilmiş yeniden kullanım, çoklu erişim noktası ayarlama, dinamik alt bant operasyonu, dağıtık kaynak birimleri, iyileştirilmiş uzun mesafe, cihaz içi çakışma engelleme, öncelik olmayan kanal erişimi gibi özellikler Wi-Fi 8 standardı içerisinde yer alıyor.

    MediaTek Filogic 8000 serisinin ilk hedefi haliyle amiral gemisi ve premium cihazlar olacak. Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome, Zyxel gibi markalarda yakın dönemde Filogic 8000 barındıran ürünler görebileceğiz. Wi-Fi 8 teknolojisinin daha alt seviyedeki tüketici elektroniği cihazlarına ulaşmasının ise 2027 sonuna doğru mümkün olacağı tahmin ediliyor.

