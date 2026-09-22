MediaTek, yeni Googlebook işlemcisini tanıttı: Ama bir sorun var

3 nm üretim ve 8 çekirdekli CPU
TSMC'nin 3 nm üretim süreciyle hazırlanan Dimensity CX C10 Max, MediaTek'in All Big Core tasarımını kullanıyor. İşlemcide 3,73 GHz'e kadar çalışan bir Cortex-X925, üç Cortex-X4 ve dört Cortex-A720 olmak üzere toplam sekiz CPU çekirdeği bulunuyor. Platformda ayrıca 12 MB L3 önbellek ve 10 MB sistem seviyesi önbellek yer alıyor.
İşlemcinin yapay zeka tarafında MediaTek NPU 890 görev yapıyor. NPU, 55 TOPS'a kadar performans sunuyor. MediaTek bu birimi, cihaz üzerinde çalışan Gemini özellikleri ve yapay zeka ajanları için konumlandırıyor. İşlemcinin 11 çekirdekli Arm Immortalis-G925 GPU'su ise grafik işlemlerini üstleniyor. Platform, dahili ekranda 4K 60 Hz çözünürlük ve yenileme hızını desteklerken aynı anda iki harici 4K monitörün kullanılmasına da olanak tanıyor.
Video tarafında donanımsal olarak 10 bit AV1, HEVC, AVC ve VP9 kod çözme desteği bulunuyor. Desteklenen maksimum video çözünürlüğü 60 Hz'de 4K seviyesinde. Bunlara ek olarak 32 MP'e kadar kamera sensörü, Bluetooth 6.0 ve Wi-Fi 7 desteği bulunuyor.
İşlemci yeni, çekirdekler eski
Üstelik bu çekirdek düzeni MediaTek'in önceki nesil mobil işlemcilerinden tanıdık. 1 Cortex-X925 + 3 Cortex-X4 + 4 Cortex-A720 kombinasyonu 2024'te tanıtılan Dimensity 9400'de de kullanılmıştı. Dimensity 9400+ modelinde ise Cortex-X925 çekirdeği 3,73 GHz'e kadar çıkabiliyordu.
Yeni işlemci, MediaTek'in laptop tarafındaki Kompanio Ultra 910 modeline de oldukça yakın. 2025'te premium Chromebook Plus bilgisayarlar için tanıtılan bu işlemci de aynı sekiz CPU çekirdeğini, 12 MB L3 ve 10 MB sistem seviyesi önbelleği, 11 çekirdekli Immortalis-G925 GPU'yu ve NPU 890'u kullanıyor. CX C10 Max'te ise frekanslar biraz daha hızlandırılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: