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    MediaTek rota değiştiriyor: Yapay zeka için 5 milyar dolar yatırım!

    MediaTek, yapay zeka veri merkezi pazarındaki büyümeden daha fazla pay almak için 5 milyar dolarlık finansman planını onayladı. Şirket, 2027 yılına kadar pazarda yüzde 15-20 pay hedefliyor.

    MediaTek yön değiştiriyor: Yapay zeka için 5 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    MediaTek, akıllı telefon pazarındaki yavaşlamaya karşı veri merkezi odaklı yapay zeka çiplerine yatırımını artırıyor. Şirket, AI ASIC çipleri, sistemler ve platformlar alanındaki büyümesini desteklemek amacıyla 5 milyar dolarlık esnek finansman duyurdu.

    Akıllı telefonlardan veri merkezlerine

    Şirketin CEO'su Rick Tsai, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda, MediaTek'in 2027 yılı için veri merkezi yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki pay hedefini yüzde 10-15 seviyesinden yüzde 15-20'ye yükselttiklerini açıkladı. Tsai, onaylanan 5 milyar dolarlık bütçenin, uzun vadeli büyüme fırsatlarını değerlendirmek ve tedarik zincirini güçlendirmek için gerektiğinde kullanılacağını belirtti.

    MediaTek'in ilk özel yapay zeka veri merkezi çipi bu yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime girecek. Şirket, veri merkezi iş kolunun 2026 sonuna kadar 2 milyar doların üzerinde gelir elde etmesini beklerken, ikinci nesil AI çipinin ise 2028 yılında piyasaya çıkması planlanıyor.

    5 milyar dolarlık finansman, MediaTek'e gelişmiş paketleme kapasitesi ayırma, TSMC gibi üretim ortaklarından wafer tedarikini güvence altına alma ve kurumsal donanım geliştirme çalışmalarını hızlandırma konusunda esneklik sağlayacak. Şirketin bu stratejik yön değişikliğinde ise akıllı telefon pazarındaki zayıflama etkili oldu.

    Mobil işlemci gelirleri düşüyor

    MediaTek'in mobil çip gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 gerilerken, artan bileşen maliyetleri ve küresel akıllı telefon talebindeki düşüş kârlılığı olumsuz etkiledi.

    MediaTek yön değiştiriyor: Yapay zeka için 5 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Buna karşın MediaTek'in toplam geliri beklentileri aşarak 152,2 milyar Yeni Tayvan doları (yaklaşık 4,7 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu performansta, bağlantı ve bilgi işlem çözümlerine yönelik talebin artmasıyla Smart Edge platformunun çeyreklik bazda yüzde 19 büyümesi önemli rol oynadı.

    Önümüzdeki dönemde şirket, 2 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni nesil mobil işlemcilerini tanıtmayı ve Nvidia iş birliğiyle geliştirilen RTX Spark masaüstü platformunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Aynı zamanda MediaTek, kendi veri merkezi AI çiplerini geliştirerek bu alanda Nvidia gibi güçlü rakiplerle de doğrudan rekabet etmeye hazırlanıyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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