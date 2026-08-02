MediaTek rota değiştiriyor: Yapay zeka için 5 milyar dolar yatırım!

Akıllı telefonlardan veri merkezlerine
Şirketin CEO'su Rick Tsai, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda, MediaTek'in 2027 yılı için veri merkezi yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki pay hedefini yüzde 10-15 seviyesinden yüzde 15-20'ye yükselttiklerini açıkladı. Tsai, onaylanan 5 milyar dolarlık bütçenin, uzun vadeli büyüme fırsatlarını değerlendirmek ve tedarik zincirini güçlendirmek için gerektiğinde kullanılacağını belirtti.
MediaTek'in ilk özel yapay zeka veri merkezi çipi bu yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime girecek. Şirket, veri merkezi iş kolunun 2026 sonuna kadar 2 milyar doların üzerinde gelir elde etmesini beklerken, ikinci nesil AI çipinin ise 2028 yılında piyasaya çıkması planlanıyor.
5 milyar dolarlık finansman, MediaTek'e gelişmiş paketleme kapasitesi ayırma, TSMC gibi üretim ortaklarından wafer tedarikini güvence altına alma ve kurumsal donanım geliştirme çalışmalarını hızlandırma konusunda esneklik sağlayacak. Şirketin bu stratejik yön değişikliğinde ise akıllı telefon pazarındaki zayıflama etkili oldu.
Mobil işlemci gelirleri düşüyor
MediaTek'in mobil çip gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 gerilerken, artan bileşen maliyetleri ve küresel akıllı telefon talebindeki düşüş kârlılığı olumsuz etkiledi.
Önümüzdeki dönemde şirket, 2 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni nesil mobil işlemcilerini tanıtmayı ve Nvidia iş birliğiyle geliştirilen RTX Spark masaüstü platformunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Aynı zamanda MediaTek, kendi veri merkezi AI çiplerini geliştirerek bu alanda Nvidia gibi güçlü rakiplerle de doğrudan rekabet etmeye hazırlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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